Почти пять часов тушили пожар в Гурзуфе. Сгорел старинный дом

Об этом пожаре в Гурзуфе мы уже сообщали. Отметим, что он был полностью потушен только к трем часам дня.

Напомним, в 10:10 в Главное управления МЧС России по Республике Крым поступило сообщение о возгорании одноэтажного многоквартирного дома по адресу: Гурзуф, ул. 9 Мая. Незамедлительно к месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения.

В 12:04 пожар был локализован на площади 800 кв.м. Работу по ликвидации пожара осложняли неблагоприятные метеорологические условия, неудовлетворительное противопожарное состояние здания, плотная жилая застройка, а также узкое дорожное полотно. Но благодаря оперативной и слаженной работе сотрудников МЧС России удалось не допустить распространение огня на соседние здания, а самое главное не допустить человеческих жертв. В 14 часов 59 минут пожар был полностью ликвидирован. Всего в ликвидации пожара были задействованы от РСЧС 55 человека 20 единиц техники, в том числе от МЧС России 32 человека личного состава и 6 единиц техники, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.

Отметим, что сгорел дом 1898 года постройки. В нем было 13 квартир (4 выгорели полностью). Прописано 22 человека (по информации ялтинской администрации), но за долгие годы старенький дом «оброс» пристройками и надстройками. ВопроС6 сколько же в нем было всего людей. И каково точное число погорельцев? Разбираться — местным властям.

Людей удалось оперативно эвакуировать, жертв нет, правда, один из жильцов повредил ногу, когда покидал горящее жилище. Также удалось вынести 5 газовых баллонов. Сейчас специалисты лаборатории МЧС устанавливают причины, управляющие компании после завершения работы пожарных для оказания помощи погорельцам начнут вывозить мусор. Для организации помощи погорельцам на место выехали сотрудники Центра социальных служб для детей, семьи и молодежи — всех берем под социальное сопровождение. Подключаем все силы, чтобы как минимум сделать кровлю, или произвести минимальный ремонт, чтобы люди скорее вернулись в свои квартиры. Одной семье (другие пока не обращались) готовы предоставить временное жилье в МУП «Городской пансионат», — рассказала глава администрации Ялты Янина Павленко.

Фото: страница Я.Павленко в Facebook, ГУ МЧС России по РК.