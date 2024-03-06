Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Почти половина россиян имеют дополнительный заработок
актуально в республике
Почти половина россиян имеют дополнительный заработок
Иллюстрация: ВК

Почти половина россиян имеют дополнительный заработок

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:17 06.03.2024

Авито Работа провела опрос 2 000 респондентов и выяснила, что 42% россиян стараются увеличить свой совокупный заработок за счет дополнительных выплат. Чаще всего это выплаты за сверхурочные и работу в праздники (13%).  25% россиян имеют один источник дохода в виде зарплаты. Респонденты тратят дополнительный заработок на повышение качества жизни, дорогие покупки, путешествия и другое. Среди причин подработки 25% россиян указывают, что не хотят рассчитывать на один источник заработка, 24% — желание увеличить совокупный доход, 23% — потребность занять свободное время, 15% — интерес к работе над конкретным проектом.

Другими распространенными способами увеличения совокупного заработка являются премии и доплаты за выполнение ключевых показателей эффективности (12%), подработки (10%), пассивный (5%) и проектный (2%) доход.

Треть (35%) россиян отметили, что их ежемесячный доход на 20%-50% зависит от дополнительных финансовых источников и доплат. 29% сторонние выплаты приносят до 20% от месячного дохода.

Узнайте больше:  Всё, кончилась... Объем добычи рыбы в Крыму снизился почти в три раза за 10 лет

Отвечая на вопрос о том, как часто респонденты работают сверхурочно и/или в выходные, половина (50%) россиян выбрали ответ 1-2 раза в месяц. Еще четверть (27%) дополнительно трудятся 1-2 раза в неделю, а 10% — практически каждую неделю (3-4 раза в месяц). 6% опрошенных берут на себя дополнительные объемы 5-7 раз в неделю. Почти столько же (7%) не работают сверхурочно в принципе.

Суммарно россияне чаще всего тратят от 5 до 9 часов в неделю на сверхурочную занятость (35%). Нередко специалисты работают сверхурочно меньше 5 часов (28%) и 10-19 часов (25%). Больше 20 часов в неделю дополнительному заработку посвящают 17% опрошенных.

Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Крым и Россия

Комментарии для сайта Cackle
Крым и Россия
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.