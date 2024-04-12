Почти полторы сотни боеприпасов уничтожили за один день пиротехники МЧС на полигоне в Крыму

11 апреля в Ленинском районе и на территории Большой Алушты пиротехники Специального морского отряда и Специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым провели операцию по обезвреживанию взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны.

Сотрудниками МЧС России были обнаружены и идентифицированы взрывоопасные предметы: в ГО Алушта, с. Виноградное, на открытой территории: Ф — 1 – 2 ед.; в Ленинском районе, в 1 км от с. Уварово, на открытой территории: РГД — 33 — 29 ед., Ф – 1 — 5 ед., ММ — 50 мм — 3 ед., АС — 45 мм — 87 ед., АС — 76 мм — 2 ед., РПГ- 40 — 1 ед.; в Ленинском районе, в 1,5 км восточнее с. Уварово, на открытой территории: ФАБ — 50 — 1 ед., АС — 45 мм — 2 ед., РГД — 33 — 7 ед., ММ — 50 мм — 1 ед., АС — 20 мм — 3 ед.; в Ленинском районе, с. Бондаренково, на открытой территории: ММ — 82 мм — 1 ед. Взрывоопасные предметы извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне. Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Всего к пиротехническим работам по обезвреживанию взрывоопасных предметов от МЧС России было привлечено 12 человек личного состава и 4 единицы техники.

ГУ МЧС России по Республике Крым напоминает, крайне важно строго соблюдать правила действий при обнаружении предметов, напоминающих взрывоопасные:

— быстро и осторожно отдалиться от предмета на безопасное расстояние;

— предупредить окружающих об опасной находке;

— немедленно сообщить об опасной находке в полицию (по телефону «102») и в МЧС России (по телефонам «101» или «112»);

— по возможности дождаться прибытия официальных лиц и указать им местонахождения взрывоопасного предмета.

Запрещается:

— трогать и сдвигать взрывоопасные предметы с места;

— перекатывать их с места на место;

— предпринимать попытки извлечь их из воды.

Будьте осторожны и бдительны, чтобы уберечь себя и своих близких от трагических событий.

(3652) 55-09-04 — телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым.