Почти стабильно. Коронавирусная инфекция в Севастополе

За сутки — по состоянию на 20 ноября — в Севастополе зарегистрированы 56 новых случаев заражения коронавирусом.

Из них 18 пациентов госпитализированы в стационары инфекционной и девятой городской больницы, остальные – на амбулаторном лечении. Заболевшие – местные жители в возрасте от 12 до 82 лет, – сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Всего с начала года в Севастополе выявлено 3751 случаев заражений. В настоящий момент выздоровели 3129 человек, в том числе 91 за минувшие сутки. Умерли 99 человек.

На сегодняшний день с подтверждённым диагнозом COVID-19 в стационарах находятся 270 человек: 154 – в инфекционной больнице, 113 – в девятой горбольнице, 3 гражданских пациента находятся в госпитале минобороны. В пансионате «Изумруд» – 47 человек. На амбулаторном лечении – 227 человек.

Под наблюдением находится 586 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

В режиме обсерватора работает пансионат «Солнышко».