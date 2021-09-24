Почти сто тысяч гектаров сельхозземель в Крыму «простаивают» без дела

По информации главы правительства РК Юрия Гоцанюка, в Крыму остается порядка 100 тысяч га неиспользуемых земель, требующих скорейшего вовлечения в сельхозоборот.

Это земельные участки госсобственности, пригодные для ведения сельского хозяйства, однако несформированные для их передачи в муниципальную собственность. Низкий темп в этом направлении работы связан с процедурой формирования и образования земельных участков, — сказал Юрий Гоцанюк.

Кроме того, сообщил премьер-министр Крыма, в Республике выявлено 62 тысячи га невостребованных земельных долей.

При этом муниципальной собственностью в судебном порядке признано только 4 тысячи га или 6% от их общей площади. Конечно, есть ряд объективных факторов, препятствующих достижению поставленных целей. Тем не менее, ситуацию необходимо исправлять грамотно и аккуратно, — отметил Гоцанюк.

Он уточнил, что 15 сентября распоряжением Главы РК создана Межведомственная комиссия по обеспечению эффективного вовлечения в оборот земель сельхозназначения, а также утверждены положение и регламент работы комиссии. В состав Комиссии вошли руководители филиалов федеральных бюджетных учреждений, подведомственных Минсельхозу России, на которых с 2021 года возложены полномочия по выявлению на территории Крыма неиспользуемых земельных участков, пригодных для сельскохозяйственного использования.