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Почти тысяча детей из ЛНР, ДНР и Украины уже учится в крымских школах
Фото: КП

Почти тысяча детей из ЛНР, ДНР и Украины уже учится в крымских школах

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:19 18.04.2022

В министерстве образования Крыма рассказали об адаптации детей из ЛНР, ДНР и Украины в образовательных учреждениях Республики. По словам профильного министра Валентины Лаврик, для поддержки новичков разработан целый комплекс мер. В частности, составлены рекомендации с инструкцией для преподавателей, чтобы создать необходимые условия для адаптации этих детей в крымских школах. В рекомендациях также указаны методы оценки достижений и уровня подготовки. Отдельная памятка – для родителей.

На сегодняшний день 24 ребенка зачислены в дошкольные образовательные организации, в те детские сады, где есть свободные места согласно электронному модулю очередности. 955 ребят обучаются по программам общего образования, четыре студента — в учреждениях СПО и 11 студентов — в высших учебных заведениях, — рассказала министр образования, науки и молодежи РК Валентина Лаврик.

Министр добавила, что важно установить уровень и соответствие классу обучения прибывших учеников, поскольку есть дети без подтверждающих документов об образовании.

Это самое сложное, но с этой целью организована промежуточная аттестация. Родители или другие лица, сопровождающие детей, дают нужную информацию о том, в каком классе учился ребенок, по какой программе обучался, и затем каждая образовательная организация проводит промежуточную аттестацию, — объяснила она.

По словам главы крымского минобраза, исходя из ее итогов для выпускников будут созданы условия получения допуска к сдаче государственной итоговой аттестации.

Для 11-го класса будет проведено итоговое сочинение 4 мая, для 9-х классов — 16 мая будет организовано итоговое собеседование по русскому языку, как допуск к государственно итоговой аттестации, — сказала министр.

Она отметила, что при желании обучающимся будет предоставлена возможность сдать ЕГЭ. Кроме того, по окончанию учебы они, как и другие ученики, получат аттестат об общем образовании.

В свою очередь, Глава Крыма Сергей Аксёнов акцентировал внимание на необходимости пересмотреть подходы к проведению воспитательной работы в общеобразовательных организациях в условиях текущей геополитической обстановки. Он поручил проработать вопрос выдачи аттестатов выпускникам из числа детей вынужденных переселенцев из ДНР, ЛНР и Украины, а также их дальнейшее поступление в учебные заведения Крыма.

Детям, прибывшим из Украины и республик Донбасса, мы окажем содействие в поступлении в вузы Крыма, в частности в КФУ и КИПУ. Если будут желающие поступить в университеты на материковой части России, проработаем этот вопрос с Министерством образования Российской Федерации и ректорами учебных заведений, — сообщил Аксёнов.

По словам Сергея Аксёнова, в Республике Крым также готовы оказать содействие в переподготовке педагогов из школ ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей Украины.

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