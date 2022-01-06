Почти в полтора миллиарда рублей обойдется реставрация генуэзской крепости в Судаке

Работы запланированы на 2026 год.
В ближайшие годы планируется реставрация генуэзской крепости в Судаке, работы оцениваются в 1,4 млрд. рублей. Об этом сообщила
Противоаварийные работы уже были сделаны на всех объектах Судакской крепости — это и казармы, и Георгиевская башня, и Дозорная башня и другие. Необходимо, чтобы их отреставрировать, 1,4 млрд рублей, — сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что «теперь нужно делать проекты, выбирать подрядчиков«.
Первоначально мы предусматриваем разработку проекта на 2026 год. Если будут высвобождаться средства, то, возможно, это будет сделано раньше, — отметила министр.
Первое описание Судакской (генуэзской) крепости содержится в путевых записках Мартина Броневского, опубликованных в 1595 году в Кельне. Судакская крепость стала одним из первых государственных историко-архитектурных заповедников на территории Российской империи. С 60-х годов ХХ века. Судакская крепость функционирует как музейный комплекс и признанный объект познавательного туризма. В последние несколько десятилетий его ежегодно посещают более 200 тыс. туристов.
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