Почти в полтора миллиарда рублей обойдется реставрация генуэзской крепости в Судаке

Работы запланированы на 2026 год.

В ближайшие годы планируется реставрация генуэзской крепости в Судаке, работы оцениваются в 1,4 млрд. рублей. Об этом сообщила ТАСС министр культуры Республики Крым Татьяна Манежина.

Противоаварийные работы уже были сделаны на всех объектах Судакской крепости — это и казармы, и Георгиевская башня, и Дозорная башня и другие. Необходимо, чтобы их отреставрировать, 1,4 млрд рублей, — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что «теперь нужно делать проекты, выбирать подрядчиков«.

Первоначально мы предусматриваем разработку проекта на 2026 год. Если будут высвобождаться средства, то, возможно, это будет сделано раньше, — отметила министр.

Первое описание Судакской (генуэзской) крепости содержится в путевых записках Мартина Броневского, опубликованных в 1595 году в Кельне. Судакская крепость стала одним из первых государственных историко-архитектурных заповедников на территории Российской империи. С 60-х годов ХХ века. Судакская крепость функционирует как музейный комплекс и признанный объект познавательного туризма. В последние несколько десятилетий его ежегодно посещают более 200 тыс. туристов.

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