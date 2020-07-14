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Под Алуштой горел частый дом

Под Алуштой горел частый дом

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 19:14 14.07.2020

Сообщение о возгорании частного дома под Алуштой — в с. Изобильное — в службу спасения  поступило сегодня утром в 8:48.

Горел двухэтажный жилой дом. Существовала угроза распространения огня на лесной фонд. Благодаря профессиональным и решительным действиям огнеборцев пожар локализовали в 9:15. В 10:37 пожар ликвидирован. Площадь пожара составила 40 кв.м. Пострадавших нет. Причину возгорания установят эксперты, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Крыму.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «101» или «112».

фото ГУ МЧС России по РК

Под Алуштой горел частый дом

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