Под Алуштой горел частый дом

Сообщение о возгорании частного дома под Алуштой — в с. Изобильное — в службу спасения поступило сегодня утром в 8:48.

Горел двухэтажный жилой дом. Существовала угроза распространения огня на лесной фонд. Благодаря профессиональным и решительным действиям огнеборцев пожар локализовали в 9:15. В 10:37 пожар ликвидирован. Площадь пожара составила 40 кв.м. Пострадавших нет. Причину возгорания установят эксперты, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Крыму.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «101» или «112».

фото ГУ МЧС России по РК