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Под Алуштой почти три часа тушили пожар в частном домовладении
фото: пресс-служба МЧС России в Крыму

Под Алуштой почти три часа тушили пожар в частном домовладении

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 12:40 08.07.2024

Утром 6 июля поступил тревожный сигнал о пожаре в с. Приветном.К месту вызова направился дежурный расчёт ПЧ с. Рыбачье ГКУ РК «Пожарная охрана РК» в составе 3-х человек, сотрудники ГУ МЧС России по РК и ДПК «Феникс».

По прибытии выяснилось, что горит кровля частного жилого дома, отдельно стоящая хозпостройка и сухая растительность. Ситуация осложняется сильным ветром. Есть угроза распространения огня на соседний дом. Жильцы вовремя сориентировались и эвакуировались самостоятельно. Огнеборцы осуществили разведку и эвакуировали 2 газовых баллона в безопасное место. Вместе с этим проложили рукавные линии и ликвидировали возгорание в течение 2 ч. 45 минут, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму. 

Площадь возгорания кровли дома составила 60 кв.м., хозпостройки — 12 кв.м., сухой травы — 2,5 Га. Дальнейшего распространения пламени удалось избежать. Пострадавших нет, причина устанавливается.

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Всего для тушения пожара привлекалось 28 чел. и 3 ед. техники.

МЧС Республики Крым напоминает о том, что с 17 апреля 2024 года приказом МЧС РК на территории полуострова введен особый противопожарный режим.

Во время действия особого противопожарного режима категорически запрещено выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ в границах сельских и городских поселений, городских округов, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, на предприятиях, на землях всех категорий, за исключением работ, проводимых специализированными организациями в целях предупреждения лесных пожаров. При этом нарушение требований правил пожарной безопасности в лесу и на участках, непосредственно примыкающих к лесам, преследуется по закону.

источник: пресс-служба МЧС России в Крыму 

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