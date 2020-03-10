Под «амнистию» в России потенциально могут попасть более 5,7 миллионов гаражных построек

В начале февраля Минэкономразвития внесло в правительство законопроект о гаражной амнистии. Кого она коснётся? Гаражных построек, которые потенциально могут попасть под «амнистию», по словам специалистов, насчитывается более 5,7 миллионов.

Как указано в пояснительной записке к законопроекту, почти 3,1 миллиона объектов записаны в ЕГРН как здания или сооружения, но права зарегистрированы только на 1,7 миллиона из них. Ещё 2,6 миллиона объектов записаны как помещения, но зарегистрированы только 65% из них. По факту гаражей ещё больше. Есть дополнительная информация по неоформленным строениям, которую предоставили регионы, однако точных цифр не существует, поясняют в Росреестре, — сообщает Вестум.Ru

Предложенный Минэкономразвития документ определяет несколько условий, которым должны соответствовать гаражи, чтобы попасть под «амнистию»:

Это должны быть капитальные постройки — в виде индивидуального гаража или бокса в гаражном кооперативе, которые были построены до 2004 года.

Они должны быть расположены на государственной или муниципальной земле.

Самовольные и стихийные постройки легализованы не будут.

Оформление прав граждан на участки будет проводится в заявительном порядке — при подаче в Росреестр соответствующего заявления и документов, подтверждающих права гражданина на строение и землю под ним. На первом этапе хозяин гаража сможет получить землю на правах аренды.

Переоформить землю в собственность можно будет после того, как будет оформлен сам гараж. Вопрос с собственностью земли будет отдан на откуп муниципалитетам, которые получат возможность установить дополнительный перечень документов, позволяющий оформлять права на землю.

Гаражная амнистия должна занять четыре года. Предполагается, что новый порядок регистрации гаражного имущества вступит в силу в 2021 году, планируемый срок окончания «гаражной амнистии» — 1 января 2025 года.