Под Азовским морем в 100 раз больше пресной воды, чем Крым тратит за год

По оценкам экспертов, запасы воды могут составлять примерно 100 млрд. кубометров.

Запасы пресной воды, накопленные под Азовским морем, могут полностью заменить Северо-Крымский канал. Ученые полагают, что в год Крым способен забирать не более одной сотой от общего объема. По их оценкам, накоплено около 100 млрд. кубометров. Об этом пишет ТАСС .

Заведующая кафедрой «Техносферная безопасность» Севастопольского государственного университета Лариса Ничкова рассказала ТАСС, что ученые вуза уже несколько лет занимаются разработкой технологий для опреснительных установок и решения проблем водоснабжения. В частности, они оценивали запасы воды под Азовским морем.

Исследования, касающиеся баланса пресной воды в Крыму, охватывали в том числе и этот вопрос. Согласно полученным данным, мы оцениваем запасы пресной воды под Азовским морем в объеме около 90-100 млрд. кубометров. Для нужд Крыма планируется отбирать около 1 млрд. кубометров в год, — рассказала Ничкова.

Она пояснила, что глубина моря сравнительно невелика — до 10 метров. Это позволяет добывать воду через скважины с использованием платформ. Так получают нефть на морском шельфе.

Вода будет достаточно чистая. Больших производств не имеется, реки пополняются из дождевых и талых вод, поток проходит через слой песка. Вода будет, скорее всего, мягкая, пригодная для питья, — пояснила ученый.

В свою очередь президент Крымской академии наук Виктор Тарасенко отметил, что исследования, которые сейчас проводят российские ученые, позволят локализовать расположение запасов воды и понадобятся при разработке проектов по ее добыче. Опыт добычи воды таким способом в мире уже есть. Например, в заливах Новой Зеландии и около побережья Австралии.

Факты таковы, что когда начинали бурение для добычи нефти и газа в Азовском море, то фонтанировала и артезианская пресная вода. Ученые высказывают такое предположение. Азовское море неглубокое, 10-15 м, а дальше осадочные толщи, третичные породы — прекрасный дренаж. Когда-то, тысячи лет назад, здесь были болота, по ним проходили русла Дона и Кубани — а значит, сейчас здесь могут оставаться грунтовые воды, стекающие в виде подземных потоков с континентальной части России и украинского щита, — рассказал Тарасенко.

Есть два варианта, и оба — хорошие.

Как пояснил старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии Крымского федерального университета Геннадий Самохин, специализирующийся, в том числе на палеогеографии, теория о том, что подземное русло Дона сохранилось до сих пор, существует с советского времени. Исследования проводили не только местные специалисты, но и ученые столичных институтов РАН.

О том, что под Азовским морем есть запасы пресной воды, известно, как минимум, с советских времен. Однако тогда изучение этого вопроса было неактуальным. В научном сообществе есть две основные теории. Самый выигрышный вариант — если под Азовским морем проходит подземное русло Дона. И вероятность этого сценария достаточно велика, — сказал Самохин.

Он пояснил, что уровень Черного моря в течение нескольких тысячелетий поднимается. Это видно по затопленным древнегреческим городам около Керченского пролива. Азовское море появилось благодаря этому процессу. Но когда-то на его месте были обширные болота. Через них протекал Дон, и Керченский пролив фактически являлся его устьем.

Для этой теории есть подтверждения, ученые фиксировали характерные признаки на дне Черного моря, на дне Азовского моря. Соответственно, если было русло на поверхности, то должен быть и подземный сток. У крупных рек он есть всегда, но по объему, конечно, меньше наземного. Если русло под землей сохранилось, то Крым может получить огромный объем воды. И самое ценное, что эта вода не иссякнет как скважины или тающий весной снег, — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что есть еще два возможных варианта. Полноценная подземная река могла не сохраниться, но остались законсервированные «линзы» (подземные озера донской воды). В этом случае выкачанная вода не возобновится. Возможно и то, что под Азовским морем сформировался артезианский бассейн, куда из-за особенностей геологического строения и рельефа местности поступает вода с территории Украины и гор Крыма. Этот источник для Крыма также практически неисчерпаем.