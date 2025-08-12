Под Бахчисараем горит гектар сухостоя

В селе Скалистое Бахчисарайского района произошел крупный пожар на открытой территории. По данным Главного управления МЧС России по республике, огонь распространился по сухой растительности на площади одного гектара.

На месте происшествия работают пожарные МЧС России, а также местные пожарные и специалисты лесного хозяйства. Из-за труднодоступности местности и жаркой ветреной погоды тушение пожара осложняется.

В борьбе с огнем задействованы более 160 специалистов и 24 единицы техники. Кроме того, в готовности находятся аэромобильная группировка МЧС и вертолет Ми-8.

источник: WWW.CRIMEA.KP.RU

