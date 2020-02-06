Под Бахчисараем «сошлись» три автомобиля. Пострадавших двое

Авария под Бахчисараем вечерняя. Произошла накануне на 26 км + 800 м автодороги Симферополь – Бахчисарай – Севастополь.

По предварительным данным, водитель транспортного средства «Форд Фокус» — гражданин 1972 г.р., двигаясь со стороны г.Севастополь в направлении г.Симферополь, не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем «Ауди А6» под управлением гражданина, 1978 г.р. После этого транспортное средство «Ауди А6» от удара отбросило на полосу, предназначенную для встречного движения, где оно допустило столкновение с автомобилем «Мазда», двигавшимся во встречном направлении со стороны г.Симферополь в сторону г.Севастополь, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

В результате происшествия пострадали водитель и пассажир автомобиля «Мазда». С травмами разной степени тяжести пострадавшие были госпитализированы.

На место ДТП выезжали наряды ГИБДД. Полицией по факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

фото: пресс-служба МВД России в Крыму