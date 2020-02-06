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Под Бахчисараем "сошлись" три автомобиля. Пострадавших двое

Под Бахчисараем «сошлись» три автомобиля. Пострадавших двое

Опубликовал: КрымPRESS в ДТП в Крыму 10:27 06.02.2020

Авария под Бахчисараем вечерняя. Произошла накануне на 26 км + 800 м автодороги Симферополь – Бахчисарай – Севастополь.

По предварительным данным, водитель транспортного средства «Форд Фокус» — гражданин 1972 г.р., двигаясь со стороны г.Севастополь в направлении г.Симферополь, не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем «Ауди А6» под управлением гражданина, 1978 г.р. После этого транспортное средство «Ауди А6» от удара отбросило на полосу, предназначенную для встречного движения, где оно допустило столкновение с автомобилем «Мазда», двигавшимся во встречном направлении со стороны г.Симферополь в сторону г.Севастополь, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

В результате происшествия пострадали водитель и пассажир автомобиля «Мазда». С травмами разной степени тяжести пострадавшие были госпитализированы.

Под Бахчисараем "сошлись" три автомобиля. Пострадавших двое

На место ДТП выезжали наряды ГИБДД. Полицией по факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

фото: пресс-служба МВД России в Крыму

Под Бахчисараем "сошлись" три автомобиля. Пострадавших двое

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