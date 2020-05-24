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Под Балаклавой тушили крупный пожар - горели шпалы

Под Балаклавой тушили крупный пожар — горели шпалы

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 18:53 24.05.2020

24 мая в 11 часов 04 минуты в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Севастополю поступило сообщение о том, что в районе железнодорожных путей под Балаклавой идет черный густой дым.

По прибытию к месту подразделением было установлено, что происходит пламенное горение шпал, расположенных рядом с железной дорогой. Имелась угроза распространения пламени на грузовые вагоны, расположенные в непосредственной близости от очага возгорания. Ранг пожара был поднят до 1-БИС. К месту незамедлительно направили дополнительные силы: два отделения 1 пожарно-спасательной части, одно отделение ПСЧ-12 «Терновка», ДПК «Пластунская сотня», ГЭР 1 ПСО, служба пожаротушения и оперативная группа ЦУКС Главного управления МЧС России по городу Севастополю. На тушение было подано 5 стволов Б. Погибших пострадавших нет. Благодаря слаженным действиям спасателей распространение пламени удалось предотвратить. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. Локализовать пожар спасатели смогли в 11:34. Ликвидировать открытое горение удалось в 12 часов 12 минуты. Полностью ликвидировали последствия пожара в 15:25, — озвучили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу Севастополю.

Под Балаклавой тушили крупный пожар - горели шпалы Под Балаклавой тушили крупный пожар - горели шпалы Под Балаклавой тушили крупный пожар - горели шпалы Под Балаклавой тушили крупный пожар - горели шпалы

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, в которую вошли сотрудники ГУ МЧС России по городу Севастополю. К месту также прибыли представители руководства севастопольского чрезвычайного ведомства.

К ликвидации пожара было привлечено 29 человек и 8 единиц техники.  В том числе от МЧС России — 22 человека и 6 единиц техники.

И напомним: на этой неделе такого рода пожар уже тушили в Симферополе — здесь.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России по городу Севастополю

Под Балаклавой тушили крупный пожар - горели шпалы

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