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Под Белогорском частично обесточены девять населённых пунктов
фото: © РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Под Белогорском частично обесточены девять населённых пунктов

Опубликовал: КрымPRESS в Энергетика Крыма 17:21 08.06.2026

Девять населенных пунктов Белогорского района частично обесточены из-за аварии на электрических сетях. Об этом информирует пресс-служба компании «Крымэнерго».

Аварийное отключение в Белогорском районе, населенные пункты частично: Белогорск, Александровка, Ульяновка, Криничное, Алексеевка, Головановка, Красноселовка, Пчелиное, Карасевка, – перечислили на предприятии.

Восстановить подачу электроэнергии потребителям обещают в течение трех часов.

Четыре населенных пункта в Раздольненском районе Крыма в понедельник также частично оставались без электроснабжения из-за аварии на сетях. В связи с ухудшением погоды в Крыму, которое может повлечь аварии на электросетях, энергетики республики переведены в режим повышенной готовности, сообщали в Минтопэнерго Крыма.

источник: РИА Новости Крым 

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