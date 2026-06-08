Под Белогорском частично обесточены девять населённых пунктов

Девять населенных пунктов Белогорского района частично обесточены из-за аварии на электрических сетях. Об этом информирует пресс-служба компании «Крымэнерго».
Аварийное отключение в Белогорском районе, населенные пункты частично: Белогорск, Александровка, Ульяновка, Криничное, Алексеевка, Головановка, Красноселовка, Пчелиное, Карасевка, – перечислили на предприятии.
Восстановить подачу электроэнергии потребителям обещают в течение трех часов.
Четыре населенных пункта в Раздольненском районе Крыма в понедельник также частично оставались без электроснабжения из-за аварии на сетях. В связи с ухудшением погоды в Крыму, которое может повлечь аварии на электросетях, энергетики республики переведены в режим повышенной готовности, сообщали в Минтопэнерго Крыма.
источник: РИА Новости Крым
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