Под Евпаторией — в районе села Витино — искали потерявшуюся девочку

Накануне на временный пост Евпаторийского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» поступила информация о том, что в районе села Витино потерялся ребёнок, связи с ним нет. Требуется помощь спасателей.

Дежурная смена, прервав патрулирование на воде приступила к поискам пропавшей девочки. Спастеи разделились на две группы одна направилась в сторону села Витино, другая в сторону села Заозерное. После практически час поиска девочка была обнаружена в Заозерном в районе АЗС. В медицинской помощи она не нуждается и доставлена к бабушке, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму.

Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, следует немедленно обратиться в службу спасения по телефону «101» или «112».

фото: пресс-служба МЧС России в Крыму