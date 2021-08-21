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Под Евпаторией - в районе села Витино - искали потерявшуюся девочку

Под Евпаторией — в районе села Витино — искали потерявшуюся девочку

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 10:43 21.08.2021

Накануне на временный пост Евпаторийского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» поступила информация о том, что в районе села Витино потерялся ребёнок, связи с ним нет. Требуется помощь спасателей.

Дежурная смена, прервав патрулирование на воде приступила к поискам пропавшей девочки. Спастеи разделились на две группы одна направилась в сторону села Витино, другая в сторону села Заозерное. После практически час поиска девочка была обнаружена в Заозерном в районе АЗС. В медицинской помощи она не нуждается и доставлена к бабушке, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму.

Под Евпаторией - в районе села Витино - искали потерявшуюся девочку Под Евпаторией - в районе села Витино - искали потерявшуюся девочку

Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, следует немедленно обратиться в службу спасения по телефону «101» или «112».

фото: пресс-служба МЧС России в Крыму

Под Евпаторией - в районе села Витино - искали потерявшуюся девочку

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