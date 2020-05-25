Под Феодосией в воскресенье двух туристов взяла в плен гора «Лысая»

В 13.24 в службу спасения поступило сообщение о том, что в пгт. Орджоникидзе под Феодосией туристам необходима помощь спасателей. Выйдя в однодневный поход по горно-лестной зоне, двое мужчин зашли в труднодоступную местность на скальный массив горы «Лысая» и не смогли самостоятельно спуститься.

К месту происшествия выехало 4 поисково-спасательное отделение части горной поисково-спасательной специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым в г. Феодосия. Один из мужчин сумел самостоятельно спустится с возвышенности горы до приезда спасателей. Второго мужчину с помощью альпинистского снаряжения сотрудники МЧС России благополучно эвакуировали к автомобилю и доставили в безопасное место. С туристами была проведена профилактическая беседа по правилам поведения в горах, — цитирует пресс-служба министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Шахова.

В МЧС Республики Крым и ГУ МЧС России напоминают, что с 23 мая на период действия чрезвычайной пожарной опасности запрещается посещение гражданами горно-лесной местности.