Под Феодосией горит заброшенная свалка. Огонь локализован, но...

Прокуратура Крыма организовала проверку в связи с возгоранием на недействующем полигоне ТБО в городе Феодосии.

Силами коммунальных служб проводятся мероприятия по ликвидации очагов возгорания. В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства при размещении и вывозе коммунальных отходов. При наличии оснований будут приняты меры реагирования, – сообщили в надзорном ведомстве.

Пожарные в течение суток сумели локализовать возгорание на площади 250 кв. метров. Но полностью пожар на заброшенной свалке еще не потушен.

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