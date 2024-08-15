Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | МЧС Крыма | Под Феодосией горит заброшенная свалка. Огонь локализован, но…
актуально в республике
Под Феодосией горит заброшенная свалка. Огонь локализован, но…

Под Феодосией горит заброшенная свалка. Огонь локализован, но…

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 20:34 15.08.2024

Прокуратура Крыма организовала проверку в связи с возгоранием на недействующем полигоне ТБО в городе Феодосии.

Силами коммунальных служб проводятся мероприятия по ликвидации очагов возгорания. В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства при размещении и вывозе коммунальных отходов. При наличии оснований будут приняты меры реагирования, – сообщили в надзорном ведомстве.

Пожарные в течение суток сумели локализовать возгорание на площади 250 кв. метров. Но полностью пожар на заброшенной свалке еще не потушен.

Узнайте больше:  За минувшие выходные в Крыму произошло 14 «ландшафтных» пожаров

Под Феодосией горит заброшенная свалка. Огонь локализован, но...

Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: МЧС России в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
МЧС России в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.