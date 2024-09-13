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Под Феодосией заблудились бабушка и внук. Выручал "КРЫМ-СПАС"

Под Феодосией заблудились бабушка и внук. Выручал «КРЫМ-СПАС»

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 12:03 13.09.2024

На горе в районе метеостанции п. Орджоникидзе заблудились пожилая женщина с 19-летним внуком, которые пошли на прогулку и не рассчитали время возвращения.

Когда резко стемнело, они потеряли ориентиры и не смогли двигаться дальше. На поиски совместно со спасателями Феодосийского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» выезжали сотрудники части горной поисково-спасательной СО Главного управления МЧС России по Республике Крым. В результате совместных поисковых работ заблудившихся нашли в короткое время. Спасатели вывели их из горно-лесной местности и на служебном автомобиле доставили в г. Феодосию. В медпомощи женщина и молодой человек не нуждались, — озвучили детали происшествия в пресс-службе МЧС России в Крыму. 

МЧС Республики Крым предупреждает:

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— перед выходом в горно-лесную местность следует тщательно изучить маршрут;
— возвращайтесь из леса до наступления темноты.

В случае возникновения ЧС звоните по номеру 112!

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