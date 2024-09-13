Под Феодосией заблудились бабушка и внук. Выручал «КРЫМ-СПАС»

На горе в районе метеостанции п. Орджоникидзе заблудились пожилая женщина с 19-летним внуком, которые пошли на прогулку и не рассчитали время возвращения.
Когда резко стемнело, они потеряли ориентиры и не смогли двигаться дальше. На поиски совместно со спасателями Феодосийского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» выезжали сотрудники части горной поисково-спасательной СО Главного управления МЧС России по Республике Крым. В результате совместных поисковых работ заблудившихся нашли в короткое время. Спасатели вывели их из горно-лесной местности и на служебном автомобиле доставили в г. Феодосию. В медпомощи женщина и молодой человек не нуждались, — озвучили детали происшествия в пресс-службе МЧС России в Крыму.
МЧС Республики Крым предупреждает:
— перед выходом в горно-лесную местность следует тщательно изучить маршрут;
— возвращайтесь из леса до наступления темноты.
В случае возникновения ЧС звоните по номеру 112!
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С тегами: МЧС России в Крыму