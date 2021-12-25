Под крышей дома: кровля мягкая, кровля жёсткая — что нужно знать, чтобы получить достойный результат

Не праздный, к слову, вопрос. Не удастся провести должным образом монтаж кровли — полноценным дом не будет, каким бы хорошим он сам по себе как «коробка» ни был. Между тем, кровельные работы — весьма непростой процесс, качественная составляющая которого напрямую зависит как от используемых материалов, так и от того, кто его осуществляет. Что же нужно знать, чтобы «крыша дома твоего» и функциональные свои обязанности выполняла должным образом, и достойно выглядела внешне, а также служила долго? Специалисты группы компаний «Основа», осуществляющие монтаж кровли в Твери и других регионах страны, подчёркивают:

Любая кровля представляет собой сложную многослойную структуру, состоящую из пароизоляционной пленки, утеплителя, ветрозащиты, кровельного покрытия и т.д., нарушение хотя бы одного слоя может привести к серьезным проблемам.

Именно поэтому главный совет людей знающих — доверять монтаж кровли профессионалам. Причём речь идёт обо всех этапах — от замеров до приёмки готовой конструкции. В целом же, при кровельных работах (а точнее — только «замахиваясь» на них!) стоит учитывать:

Кровля мягкая, кровля жёсткая

У каждого из этих видов кровли — свои особенности. Сказать, что у одной больше преимуществ, чем у другой — точно однозначно нельзя. Если же говорить об отличительных чертах мягкой и жёсткой кровли, то:

мягкая кровля. Так чаще всего называют битумную или гибкую черепицу, мембранные и рулонные кровли. Она чрезвычайно популярна при строительстве частных домов. Причин несколько, но основные — мягкая кровля, если, разумеется, она должны образом уложена, практически не боится воды. И — да: её можно использовать, покрывая крыши практически любых конфигураций, вплоть до нестандартных вроде купольных.

Плюсы мягкой кровли:

она просто поддаётся ремонту. При повреждении одного участка — нет необходимости перекладывать конструкцию в целом;

материал стойко переносит разные температуры — от очень низких до солнцепёка;

сроки эксплуатации. В среднем производители дают гарантию на 10-15 лет службы;

большой ассортимент форм, а также цветов — дизайнеры и архитекторы сей факт очень уважают;

довольно простой монтаж (для специалистов, разумеется, простой);

отличные снегоудерживающие характеристики.

Стоит отметит и то, что мягкая кровля может быть одно-, двух- и трёхслойной. Чем больше слоёв, тем материал более долговечный, надёжный и прочный.

жёсткая кровля — это покрытие из листовой или рулонной стали (профнастил), а также из цветных металлов. Несомненные плюсы:

экологичность;

долговечность;

жёсткая кровля отменно противостоит огню;

и, естественно, надёжно защищает (при правильном монтаже) дом от дождя.

Минусы?

крыша не способна «глушить» звуки (того же дождя, к примеру);

в жару нагревается сильно, а в мороз, соответственно, «мёрзнет»;

есть опасность коррозии;

жёсткую кровлю невозможно использовать в случаях, когда речь идёт о крышах сложной конфигурации.

Какому виду кровли отдать предпочтение?

Общие рекомендации есть:

мягкая кровля однозначно устанавливается на крышах с наклоном от 12 до 75 градусов, а также на сложных конструкциях нестандартных форм;

жёсткая кровля устанавливается на крышах с уклоном до 90 градусов (поэтому она более востребована в разных направлениях строительства — промышленного, в частности).

При этом большинство специалистов всё-таки сходятся во мнении считают: в каждом конкретном случае — свои рекомендации. Выбирать, руководствуясь исключительно соображениями эстетическими, не стоит. Кровля будет достойно выполнять свою работу только тогда, когда она будет «у места».

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