Под Севастополем камни перекрыли дорогу — ливень снёс

В Севастополе после сильного ливня дороги занесло грязью и камнями, на одном из участков движение перекрыто. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

После сильного дождя на дороги нанесло много грязи. Специалисты предприятия работают вручную и с помощью спецтехники — по всему городу, в том числе в селах, — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, дороги приведены в порядок на подъездах к Максимовой даче и Родному, в Балаклаве, на трассе «Ялта — Севастополь», в Россошанке и Передовом.

На участке «Орлиное — Родниковое — Колхозное» сошли камни и перекрыли проезд. Туда тоже оперативно выехала бригада, — уточнили в правительстве.

Ранее сообщалось, что в Севастополе с 3 июля электрички, следующие в город, а также в Симферополь и Евпаторию, будут доезжать до станции «Инкерман-1» и стартовать из нее. В правительстве города разъясняли, как добраться на общественном транспорте до конечной остановкой всех пригородных поездов.

источник: РИА Новости Крым

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