Под Севастополем камни перекрыли дорогу — ливень снёс

В Севастополе после сильного ливня дороги занесло грязью и камнями, на одном из участков движение перекрыто. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.
После сильного дождя на дороги нанесло много грязи. Специалисты предприятия работают вручную и с помощью спецтехники — по всему городу, в том числе в селах, — говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, дороги приведены в порядок на подъездах к Максимовой даче и Родному, в Балаклаве, на трассе «Ялта — Севастополь», в Россошанке и Передовом.
На участке «Орлиное — Родниковое — Колхозное» сошли камни и перекрыли проезд. Туда тоже оперативно выехала бригада, — уточнили в правительстве.
Ранее сообщалось, что в Севастополе с 3 июля электрички, следующие в город, а также в Симферополь и Евпаторию, будут доезжать до станции «Инкерман-1» и стартовать из нее. В правительстве города разъясняли, как добраться на общественном транспорте до конечной остановкой всех пригородных поездов.
источник: РИА Новости Крым
С тегами: ЧП в Крыму
С тегами: ЧП в Крыму