Под Севастополем, на одном из неофициальных пляжей произошёл обвал грунта

Обвал грунта в субботу произошёл на одном из неофициальных пляжей в Казачьей бухте. Пострадавших нет.

На месте происшествия предприняты меры безопасности, место огорожено сигнальными лентами. По предварительной оценке экологов, общая масса обвала составила 500 тонн. Обследования не подтвердили наличие оползневых процессов. Причиной стали обильные осадки, в результате которых сточные воды размыли грунты. К концу следующей недели по поручению начальника Севприроднадзора сотрудники ГБУ «Экоцентр» обследуют побережье и выявят подобные участки. Решением проблемы может стать искусственное обрушение заколов, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Специалисты подчёркивают: также есть опасность обрушения грунта в районе Царского села на Фиоленте. Правительство Севастополя просит владельцев домов в садовых товариществах и на индивидуальных участках предпринимать меры безопасности, в частности, своевременно вывозить стоки из выгребных ям.

Департамент безопасности предупреждает об опасности купания в необорудованных местах и призывает не посещать не оборудованные места отдыха у воды.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя