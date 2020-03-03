Под Севастополем, на реке Кача строят берегозащитную дамбу

Работы по берегоукреплению на реке Кача должны быть завершены до конца года.

Реконструкция необходима для восстановления защиты прилегающей территории от негативного воздействия вод, предотвращения разлива реки от разрушения берегов и расположенных рядом земельных участков. Протяженность берегозащитного укрепления – 525 метров. Сейчас мы оформляем откосы, между ними по дну будет уложен камень крупной фракции, чтобы не происходило углубление реки. Подрядная организация, которая проводит работы, имеет большой опыт работы на подобных объектах и хорошие отзывы. Будем наращивать темпы, к концу марта численность рабочих на объекте будет увеличена до 15 человек, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя первого заместителя директора Департамента капитального строительства Игоря Ахмедова.

Работы по строительству берегозащитных дамб на реке Кача выполняются подрядной организацией ООО «Партнер». Проектом предусматривается реконструкция существующих грунтовых берегоукрепительных сооружений по обоим берегам реки Кача.

Основной тип возводимых берегоукреплений предусматривается из габионных конструкций. Габионные сооружения, предназначаемые для защиты грунтовых естественных откосов от опасных геологических процессов и гидрометеорологических явлений (эрозии, осыпаний, наводнений), относятся к поддерживающим, улавливающим, закрепляющим и защищающим грунты геотехническим и гидротехническим устройствам и конструкциям.

При использовании специальных сеток с цинковым и полимерным покрытием срок службы габионных конструкций достигает требуемых 50 лет.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя