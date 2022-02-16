Под Севастополем начался ремонт дороги на подъезде к станции Мекензиевы горы

Подрядная организация «Севдорстрой» приступила к ремонту автомобильной дороги на подъезде к станции Мекензиевы горы и ответвлений общей протяженностью 8,6 км. Работы проходят в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Изначально дорожное покрытие находилось в ненормативном состоянии. Ежедневно на данном участке дороги осуществляется движение общественного транспорта и подвоз детей к детскому саду №26. На сегодняшний момент выполнены работы по фрезерованию существующего покрытия и активно ведется укладка выравнивающего нижнего слоя асфальтобетона, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Владимира Давыдченко.

Одновременно с укладкой выравнивающего слоя специалисты также устанавливают бортовой камень.

После устройства покрытия будет нанесена дорожная разметка. Полностью завершить строительно-монтажные работы планируется в августе.

Движение не перекрывается, работаем по полосам, работы производим в дневное время суток. На участке задействовано 15 единиц техники и 20 дорожных рабочих. Работы постараемся выполнить раньше срока, — говорит главный инженер подрядной организации Алексей Михайленко.

Напомним, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году в Севастополе приведут в нормативное состояние 50 автомобильных дорог общей протяженностью 53,4 км.