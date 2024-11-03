Под Севастополем ночью тушили пожар

Силы МЧС России ликвидировали пожар в севастопольском селе Передовое.

Горел частный двухэтажный дом. Информация об этом поступила в 3 часа 38 минут. Так как возгорание случилось ночью, очевидцы обнаружили его, когда дом был уже охвачен пламенем. К счастью, жильцов внутри не оказалось: накануне они уехали в соседнее село. Пожар полностью ликвидировали в 6 часов 23 минуты. От МЧС России на месте работали 10 специалистов и 3 единицы техники, также задействовались пожарные села Орлиное, — сообщили пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.