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Под Севастополем ночью тушили пожар
фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

Под Севастополем ночью тушили пожар

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 12:03 03.11.2024

Силы МЧС России ликвидировали пожар в севастопольском селе Передовое.

Горел частный двухэтажный дом. Информация об этом поступила в 3 часа 38 минут. Так как возгорание случилось ночью, очевидцы обнаружили его, когда дом был уже охвачен пламенем. К счастью, жильцов внутри не оказалось: накануне они уехали в соседнее село. Пожар полностью ликвидировали в 6 часов 23 минуты. От МЧС России на месте работали 10 специалистов и 3 единицы техники, также задействовались пожарные села Орлиное, — сообщили  пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе. 

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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