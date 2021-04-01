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В Симферополе 3 декабря будет ограничено движение
Фото: rk.gov.ru

Под Севастополем — ограничение движение транспорта

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:28 01.04.2021

В связи с работами по переустройству электрических сетей в рамках строительства 8 этапа трассы «Таврида» на Президентской дороге и улице Чернореченская предстоит временное ограничение движения транспорта. Перекрывать проезд планируется кратковременно по 10-15 минут с 10:00 до 16:00:

  • с 10:00 до 10:15
  • с 10:45 до 11:00
  • с 11:30 до 11:45
  • с 12:15 до 12:30
  • с 13:00 до 13:15
  • с 13:45 до 15:00
  • с 15:30 до 15:45

Такой график будет действовать четыре дня: 3,4, 6 и 7 апреля на время демонтажа и последующего монтажа проводов и грозотроса. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя просит учитывать данную информацию при планировании своего маршрута, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

Под Севастополем - ограничение движение транспорта

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