Под Севастополем — ограничение движение транспорта

В связи с работами по переустройству электрических сетей в рамках строительства 8 этапа трассы «Таврида» на Президентской дороге и улице Чернореченская предстоит временное ограничение движения транспорта. Перекрывать проезд планируется кратковременно по 10-15 минут с 10:00 до 16:00:
- с 10:00 до 10:15
- с 10:45 до 11:00
- с 11:30 до 11:45
- с 12:15 до 12:30
- с 13:00 до 13:15
- с 13:45 до 15:00
- с 15:30 до 15:45
Такой график будет действовать четыре дня: 3,4, 6 и 7 апреля на время демонтажа и последующего монтажа проводов и грозотроса. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя просит учитывать данную информацию при планировании своего маршрута, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.
*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.
Срочные сообщения – в
Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎..