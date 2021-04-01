Под Севастополем — ограничение движение транспорта

В связи с работами по переустройству электрических сетей в рамках строительства 8 этапа трассы «Таврида» на Президентской дороге и улице Чернореченская предстоит временное ограничение движения транспорта. Перекрывать проезд планируется кратковременно по 10-15 минут с 10:00 до 16:00:

с 10:00 до 10:15

с 10:45 до 11:00

с 11:30 до 11:45

с 12:15 до 12:30

с 13:00 до 13:15

с 13:45 до 15:00

с 15:30 до 15:45