Под Севастополем прорвало дамбу на Тороповой даче

Под Севастополем на Тороповой даче прорвало дамбу. Сильный поток воды хлынул к озеру у горы Гасфорта, унося с собой деревья. Обошлось без разрушений и жертв. Заместитель губернатора Севастополя Николай Жигулин прокомментировал эту ситуацию:

Ночью там вода переливалась через дамбу из-за того, что деревьями, ветками и листвой был забит пропускной канал. Его уже расчистили, идёт водосброс. Дамба не разрушается.

Он также подчеркнул, что обильные осадки для Севастополя имеют не только негативные последствия.

Водохранилище у нас наполнено на 50%. В связи с повышенными осадками мы зафиксировали порядка 1 миллиона кубометров воды, которая поступила в водохранилище за последние сутки, — рассказал Жигулин.

По его словам, на текущий момент ситуация управляемая, ответственные люди и техника на местах и продолжает активную работу.

Фото: ГУ МЧС России по г. Севастополю.