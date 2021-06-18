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Под Севастополем прорвало дамбу на Тороповой даче

Под Севастополем прорвало дамбу на Тороповой даче

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 20:47 18.06.2021

Под Севастополем на Тороповой даче прорвало дамбу. Сильный поток воды хлынул к озеру у горы Гасфорта, унося с собой деревья. Обошлось без разрушений и жертв. Заместитель губернатора Севастополя Николай Жигулин прокомментировал эту ситуацию:

Ночью  там вода переливалась через дамбу из-за того, что деревьями, ветками и листвой был забит пропускной канал. Его уже расчистили, идёт водосброс. Дамба не разрушается.

Под Севастополем прорвало дамбу на Тороповой даче

 Он также подчеркнул, что обильные осадки для Севастополя имеют не только негативные последствия.

Водохранилище у нас наполнено на 50%. В связи с повышенными осадками мы зафиксировали порядка 1 миллиона кубометров воды, которая поступила в водохранилище за последние сутки, — рассказал Жигулин.

Под Севастополем прорвало дамбу на Тороповой даче

По его словам, на текущий момент ситуация управляемая, ответственные люди и техника на местах и продолжает  активную работу.

Фото: ГУ МЧС России по г. Севастополю.

Под Севастополем прорвало дамбу на Тороповой даче

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