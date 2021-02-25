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Под Севастополем - в с. Дальнее - строят канализационные сооружения

Под Севастополем — в с. Дальнее — строят канализационные сооружения

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:15 25.02.2021

Сейчас на объекте в с.Дальнее ведется демонтаж старых подземных сооружений, подготовка площадки под строительство новых очистных.

Губернатор Михаил Развожаев поддержал просьбы жителей по строительству очистных сооружений в селе Дальнее и они будут построены в рамках ФЦП. Станция очистки хозяйственно-бытовых сточных вод представляет собой блочно-модульное здание с установленным в нем технологическим оборудованием, производительностью 120 кубометров в сутки. Компания- подрядчик зарекомендовала себя с хорошей стороны, они являются и разработчиками проекта. Эта же компания ведет реконструкцию очистных сооружений в селе Орловка, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Департамента капитального строительства Иллариона Гапицонова. 

Под Севастополем - в с. Дальнее - строят канализационные сооружения Под Севастополем - в с. Дальнее - строят канализационные сооружения

Работы по строительству канализационных очистных сооружений выполняются подрядной организацией АО «ЭКОС».

Проектируемая станция предназначена для биологической очистки, глубокой доочистки и обеззараживания хозяйственно-бытовых сточных вод. Принятые технологические решения позволяют исключить загрязнение окружающей среды неочищенными водами и обеспечивают очистку стоков до норм, предъявляемых при сбросе в водоемы рыбохозяйственного водопользования высшей категории. Для нашей компании — это стандартный объект, мы занимаемся строительством очистных сооружений с 1991 года, – отмечает технический директор компании-подрядчика Алексей Яковенко.     

Подрядчик должен построить очистные в селе Дальнее до конца года.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Под Севастополем - в с. Дальнее - строят канализационные сооружения

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