Под Симферополем хотят построить новый городской округ на 36 тысяч жителей

Новый городской округ «Акрополис» на 36 тыс. жителей с детскими садами, школами построят в Симферопольском районе, соответствующий меморандум был подписан в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) между крымским правительством и группой компаний «Монолит». Об этом журналистам сообщили в пресс-службе группы компаний.

В Трудовском сельском поселении Симферопольского района появится новый городской округ «Акрополис» площадью более 217 га. Объем инвестиций составит не менее 64 млрд рублей. Запланировано строительство более 1 млн кв. метров жилья, рассчитанного на проживание около 36 тыс. человек, а также создание паркингов на 30 тыс. машиномест, строительство детских садов общей вместимостью более 1 тыс. мест и школ, рассчитанных более чем на 4 тыс. учащихся, — говорится в сообщении.

Также будет развиваться городской округ «Просторы» в Симферопольском районе. Общий объем инвестиций превысит 13 млрд рублей. Проект охватит территорию площадью около 12,5 га. В течение 10 лет здесь будет сформирована комфортная городская среда с развитой социальной, спортивной и транспортной инфраструктурой. В частности, предусмотрено строительство трех школ, семи детских садов, три из которых уже реализовано, городской поликлиники, ледового дворца, а также зданий суда и прокуратуры.

Одним из ключевых направлений проекта станет модернизация транспортной инфраструктуры: строительство новой транспортной развязки и эстакады, организация выезда на трассу «Таврида», а также создание подъездных путей.

источник: ТАСС

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