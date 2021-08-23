Под Симферополем поврежден газопровод. Инцидент расследует полиция

Неизвестные повредили газопровод в районе поселка Перевальное под Симферополем. Об этом сообщает ИА «Крыминформ» , со ссылкой на МВД по РК. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили на месте следы противоправных действий.

В отделе МВД России по Симферопольскому району поступила информация о повреждении газопровода в Перевальном. По результатам осмотра места происшествия установлено, что механическое повреждение газовой трубы возможно произошло вследствие противоправных действий неустановленных лиц, – сообщили в ведомстве.

МВД возбудило уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ – умышленные уничтожение или повреждение имущества. На месте происшествия в настоящее время работают эксперты, проводятся следственные мероприятия.

Также сотрудники полиции начали мероприятия по розыску лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления.