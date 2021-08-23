Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Под Симферополем поврежден газопровод. Инцидент расследует полиция

crimeapress_news



«Верево Сити»
Под Симферополем поврежден газопровод. Инцидент расследует полиция
Иллюстрация: ВК

Под Симферополем поврежден газопровод. Инцидент расследует полиция

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:34 23.08.2021

Неизвестные повредили газопровод в районе поселка Перевальное под Симферополем. Об этом сообщает ИА «Крыминформ», со ссылкой на МВД по РК. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили на месте следы противоправных действий.

В отделе МВД России по Симферопольскому району поступила информация о повреждении газопровода в Перевальном. По результатам осмотра места происшествия установлено, что механическое повреждение газовой трубы возможно произошло вследствие противоправных действий неустановленных лиц, – сообщили в ведомстве.

МВД возбудило уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ – умышленные уничтожение или повреждение имущества. На месте происшествия в настоящее время работают эксперты, проводятся следственные мероприятия.

Также сотрудники полиции начали мероприятия по розыску лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления.

Под Симферополем поврежден газопровод. Инцидент расследует полиция

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Новости Крыма сегодня

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.