Под Симферополем поврежден газопровод. Инцидент расследует полиция

Неизвестные повредили газопровод в районе поселка Перевальное под Симферополем. Об этом сообщает
В отделе МВД России по Симферопольскому району поступила информация о повреждении газопровода в Перевальном. По результатам осмотра места происшествия установлено, что механическое повреждение газовой трубы возможно произошло вследствие противоправных действий неустановленных лиц, – сообщили в ведомстве.
МВД возбудило уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ – умышленные уничтожение или повреждение имущества. На месте происшествия в настоящее время работают эксперты, проводятся следственные мероприятия.
Также сотрудники полиции начали мероприятия по розыску лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления.
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