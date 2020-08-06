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Под Судаком тушат лесной пожар
фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Крыму

Под Судаком тушат лесной пожар

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 20:43 06.08.2020

В 14.00 в службу спасения поступило сообщение о том, что в районе с. Веселое под Судаком произошло возгорание в лесной местности.

Центром управления в кризисных ситуациях незамедлительно организовано оперативное реагирование и взаимодействие ответственных служб. По прибытию на место происшествия установлено, что произошло возгорание лесной подстилки. Площадь возгорания уточняется. Угрозы распространения огня на жилой фонд нет. Задействована группировка сил и средств в количестве: от РСЧС — 35 человек и 10 единиц техники, в том числе от МЧС – 22 человека и 6 единиц техники, в том числе вертолет МИ-8. Сотрудниками МЧС ведутся работы по локализации возгорания, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Крыму.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить:

  • «101» — единый телефон пожарных и спасателей;
  • (3652) 55-09-04 — телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым.

Под Судаком тушат лесной пожар

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