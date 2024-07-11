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Под Судаком тушат пожар в труднодоступной горно-лесной зоне
фото: пресс-служба МЧС России в Крыму

Под Судаком тушат пожар в труднодоступной горно-лесной зоне

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 13:16 11.07.2024

Огнеборцы ПЧ с. Морское ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» совместно с подразделениями ГУ МЧС России по РК и сотрудниками лесоохотничьего хозяйства тушат возгорание лесной подстилки в районе с. Ворон.

Работы по ликвидации возгорания осложняются сильным, порывистым ветром и устойчивой жаркой погодой. Предварительная площадь пожара составляет 10 Га. На месте работают 2 вертолета Ми-8 МЧС России. Авиацией уже совершено 7 сбросов воды. Всего для ликвидации пожара привлечено от РСЧС 149 человек и 29 единиц техники, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму. 

Напомним, что  с 17 апреля 2024 года приказом МЧС Республики Крым на территории полуострова введен особый противопожарный режим. 

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Во время действия особого противопожарного режима категорически запрещено выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ в границах сельских и городских поселений, городских округов, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, на предприятиях, на землях всех категорий, за исключением работ, проводимых специализированными организациями в целях предупреждения лесных пожаров. При этом нарушение требований правил пожарной безопасности в лесу и на участках, непосредственно примыкающих к лесам, преследуется по закону.

источник: пресс-служба МЧС России в Крыму 

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