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Под Судаком - в районе горы Таракташ - мужчина "застрял" на скале
фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РК

Под Судаком — в районе горы Таракташ — мужчина «застрял» на скале

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 19:43 26.11.2020

В службу спасения сообщение о том, что под Судаком — в районе горы Таракташ — мужчина (1987 г.р) не может спустится вниз со скального участка, поступило в 13:53.

К месту происшествия направились группы сотрудников 4 поисково-спасательного отряда части горной поисково-спасательной специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым г. Судак и г. Феодосия, а также спасатели Судакского АСО «Крым Спас». По прибытию на место вызова, пострадавший, с помощью альпинистского снаряжения, был спущен с горы. В медицинской помощи не нуждался, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РК.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить:

  • «101» — единый телефон пожарных и спасателей;
  • (3652) 55-09-04 — телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым.

Под Судаком - в районе горы Таракташ - мужчина "застрял" на скале

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