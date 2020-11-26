Под Судаком — в районе горы Таракташ — мужчина «застрял» на скале

В службу спасения сообщение о том, что под Судаком — в районе горы Таракташ — мужчина (1987 г.р) не может спустится вниз со скального участка, поступило в 13:53.

К месту происшествия направились группы сотрудников 4 поисково-спасательного отряда части горной поисково-спасательной специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым г. Судак и г. Феодосия, а также спасатели Судакского АСО «Крым Спас». По прибытию на место вызова, пострадавший, с помощью альпинистского снаряжения, был спущен с горы. В медицинской помощи не нуждался, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РК.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить:

«101» — единый телефон пожарных и спасателей;

(3652) 55-09-04 — телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым.