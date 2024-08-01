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Под вывеской «кредитной организации» в у орудовала ловкая банда мошенников

Под вывеской «кредитной организации» в Крыму орудовала ловкая банда мошенников

Опубликовал: CrimeaPRESS в Суды Крыма 14:40 01.08.2024

В Крыму утверждены обвинительные заключения по уголовным делам в отношении 17 жителей нескольких регионов.

По версии следствия, обвиняемые, являясь организаторами и членами преступного сообщества, создали сеть фиктивных финансово-кредитных организаций, которые под предлогом оказания гражданам услуг по предоставлению займов похищали их денежные средства, — сообщили в прокуратуре РК.

Как работала «схема»?

Мошенники сообщали гражданам, нуждающимся в деньгах, что им одобрена выдача кредита, для его получения необходимо подтвердить свою платежеспособность, перечислив денежные средства на счет фиктивной фирмы. Таким образом обвиняемые похитили у 279 граждан более 9,5 млн рублей.

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Преступные действия членов группы пресечены сотрудниками органов внутренних дел. Уголовные дела направлены в Центральный районный суд города Симферополя. В отношении остальных членов преступного сообщества уголовные дела ранее направлены в суд.

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