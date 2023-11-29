Подарки сотрудникам и их детям к Новому году готовят 87% работодателей в Крыму

Подарки сотрудникам и/или их детям к Новому году готовят 87% работодателей. В опросе сервиса SuperJob приняли участие представители предприятий и организаций из Крыма.
Дарить новогодние подарки сотрудникам планируют 12% компаний, их детям — 48%, 27% работодателей предусмотрели подарки и для персонала, и для подрастающего поколения. Подарки клиентам и партнерам готовит каждая третья компания (35%). Самыми популярными презентами в этом году являются календари и канцелярские товары с корпоративной символикой, сладости, алкоголь, наборы чая и кофе, — отмечают в пресс-службе сервиса.
Топ наиболее распространенных корпоративных подарков на Новый год (контекстный анализ комментариев, в порядке убывания числа упоминаний):
1. Календари с корпоративной символикой;
2. Канцелярские товары с корпоративной символикой (ручки, блокноты, ежедневники и проч.);
3. Сладости;
4. Алкоголь;
5. Наборы чая/кофе;
6. Продукция компании;
7. Другое (варежки, кружки, мерч, елочные игрушки, сертификаты на услуги, пледы и проч.).
Время проведения: 10—27 ноября 2023 года
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С тегами: праздники в Крыму