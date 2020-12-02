Подарок к Новому году: симферопольцам вручили ключи от новых квартир

Глава администрации города Симферополя Елена Проценко вручила ключи от 8 благоустроенных квартир симферопольцам из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Состоявшееся мероприятие включает заключение договора найма специализированных жилых помещений симферопольцами из льготной категории граждан, который спустя 5 лет будет расторгнут и в силу вступит договор социального найма. В дальнейшем гражданам предоставляется возможность приватизации полученных квартир.

Вручить ключи от квартир является для меня исключительно приятной миссией. Я очень надеюсь, что новое жилье всем понравится. Хочу пожелать, чтобы на новоселье в дом новосёлов вошли счастье, добро, благополучие и никогда его не оставляли, — цитирует пресс-служба администрации Елену Проценко.

По словам специалиста, в текущем году для данной категории граждан приобретено 20 квартир на территории города Симферополя. Жилье благоустроено, с хорошим ремонтом и комплектацией сантехникой. Стоимость каждой квартиры составляет порядка 3 млн рублей.