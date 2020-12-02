Горячие новости
Главная | Жизнь в Крыму | Подарок к Новому году: симферопольцам вручили ключи от новых квартир

crimeapress_news

Подарок к Новому году: симферопольцам вручили ключи от новых квартир
фото: пресс-служба администрации Симферополя

Подарок к Новому году: симферопольцам вручили ключи от новых квартир

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Крыму 20:56 02.12.2020

Глава администрации города Симферополя Елена Проценко вручила ключи от 8 благоустроенных квартир симферопольцам из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Состоявшееся мероприятие включает заключение договора найма специализированных жилых помещений симферопольцами из льготной категории граждан, который спустя 5 лет будет расторгнут и в силу вступит договор социального найма. В дальнейшем гражданам предоставляется возможность приватизации полученных квартир.

Вручить ключи от квартир является для меня исключительно приятной миссией. Я очень надеюсь, что новое жилье всем понравится. Хочу пожелать, чтобы на новоселье в дом новосёлов вошли счастье, добро, благополучие и никогда его не оставляли, — цитирует пресс-служба администрации Елену Проценко.

По словам специалиста, в текущем году для данной категории граждан приобретено 20 квартир на территории города Симферополя. Жилье благоустроено, с хорошим ремонтом и комплектацией сантехникой. Стоимость каждой квартиры составляет порядка 3 млн рублей.

Подарок к Новому году: симферопольцам вручили ключи от новых квартир

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.