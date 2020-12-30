Подарок к Новому году: свет увидел 21-й выпуск «Херсонесского сборника»

В музее-заповеднике «Херсонес Таврический» отмечают: настоящим подарком к Новому году для научных сотрудников музея-заповедника и для всех любителей истории и археологии Крыма стал выход из печати 21-го выпуска «Херсонесского сборника» (за 2020 год). В сборнике содержится пять разделов:

(1) античная и средневековая археология Херсонеса;

(2) скифская и сарматская археология;

(3) античная история и литература;

(4) эпиграфика;

(5) история изучения Херсонеса: биографии, музей, историография.

Традиционно большинство статей посвящено Херсонесу/Херсону. В одной из работ рассматривается археологический материал из бухты Круглая и высказывается предположение, что в античное и средневековое время ее акватория использовалась в качестве одной из херсонесских гаваней (А.А. Букатов, И.П. Бондарев, Т.В. Дюженко). В статье Г.М. Николаенко рассмотрены археологические «следы», оставленные скифами на ближней хоре в I в. до н. э. – I в. н. э. Также ближней хоре, но уже в раннее средневековье, посвящена статья А.Ю. Аржанова о развитии здесь виноделия. Ряд статей вводят в научный оборот различные группы артефактов из херсонесского собрания (большинство предметов публикуется впервые): оттиски печатей с изображением Эротов на керамических изделиях (Е.М. Краснодубец), клейма на доньях стеклянных бутылок I–III вв. (Л.А. Рыжова), железный серп, предположительно XIV в. (Е.В. Струкова), материалы исследования христианского некрополя IV–V вв. вблизи храма Богородицы Влахернской в Карантинной балке (М.В. Ступко, Е.Я. Туровский, А.А. Филиппенко).

Не менее интересен скифо-сарматский раздел: здесь публикуются материалы с плато Капак-Таш (Г.В. Медведев) и из Усть-Альминского некрополя (А.А. Труфанов), а также подробно анализируются (с привлечением большого количества аналогий) бронзовые колокольчики в погребениях кочевников Азиатской Сарматии I в. до н. э. – III в. н. э. (М.Ю. Трейстер).

Статья И.Е. Сурикова, рассматривающая сочинение Псевдо-Скимна в контексте жанров древнегреческой литературы, и работа В.В. Панченко о военной организации Херсонеса римского времени выделены в отдельный раздел «Античная история и литература».

В разделе «Эпиграфика» продолжены наблюдения над несколькими интереснейшими древнегреческими надписями Херсонесского полиса; по их поводу сделан ряд очень интересных выводов и предположений (Ф.В. Шелов-Коведяев).

Богат материалом и заключительный раздел, посвященный истории изучения Херсонеса и истории музея: рассмотрена роль лейтенанта Михаила Шемякина в открытии базилики, позднее получившей имя «Уваровской» (П.М. Ляшук, Т.А. Прохорова); дан анализ того, как Херсонес представлен в путевой литературе 19 – начала 20 века (Т.А. Прохорова); подробно, с очень богатым иллюстративным материалом, показана судьба художника Н.М. Янышева, много лет служившего архитектором Херсонесского музея (Т.В. Дианова); опубликована и прокомментирована любопытная черновая запись Н.М. Печёнкина, известного антиковеда, исследовавшего округу Херсонеса в начале 20 века.

21-й выпуск богат иллюстрациями (их содержат почти все статьи сборника). Это первый полноцветный выпуск за все время издания «Херсонесского сборника». Данное обстоятельство увеличивает стоимость тиража, но при этом значительно повышает качество представляемого археологического материала, зачастую публикуемого впервые. Обращают на себя внимание высокое качество бумаги и полноцветной печати, отличная прошивка блока, а также профессионализм сотрудников московского издательства «Буки Веди», осуществившего верстку макета и печать тиража, — говорят специалисты.

В ближайшее время сборник поступит в продажу в магазин, находящийся на территории музея-заповедника.

«Херсонесский сборник» индексируется в системе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования).