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Подарок ко Дню Победы: ялтинцам раздадут копию газеты «Правда» от 10 мая 1945 года

Подарок ко Дню Победы: ялтинцам раздадут копию газеты «Правда» от 10 мая 1945 года

Опубликовал: КрымPRESS в Праздники в Крыму 19:12 08.05.2020

Такой подарок ко Дню Победы для жителей муниципального образования подготовил депутат Ялтинского городского совета Юрий Ломенко совместно с руководителем резиденции «Крымский бриз» Владимиром Кияевым.

Этот номер газеты, в котором советский народ поздравляют с наступлением долгожданного Дня Победы, поставил точку в этой всенародной беде. Сложно даже представить, какие эмоции граждане испытывали, когда держали издание в руках 75 лет назад, — цитирует пресс-служба Ялтинского городского совета депутата.

Печатная продукция, тираж которой составил 10 000 экземпляров, будет передана депутатам, волонтёрам, сотрудникам Администрации города, представителям общественных организаций Ялты, которые вручат её жителям региона и, конечно же, лично ветеранам Великой Отечественной войны, детям войны, семьям защитников Отечества, которых уже нет в строю. Кроме того, часть тиража передана в Алушту и Симферополь.

Искренне уверен, что копия газеты станет хорошим подарком жителям региона к 9 Мая, — отметил Глава муниципального образования городской округ Ялта, — председатель Ялтинского городского совета Константин Шимановский.

Подарок ко Дню Победы: ялтинцам раздадут копию газеты «Правда» от 10 мая 1945 года Подарок ко Дню Победы: ялтинцам раздадут копию газеты «Правда» от 10 мая 1945 года Подарок ко Дню Победы: ялтинцам раздадут копию газеты «Правда» от 10 мая 1945 года

фото: пресс-служба Ялтинского городского совета

Подарок ко Дню Победы: ялтинцам раздадут копию газеты «Правда» от 10 мая 1945 года

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