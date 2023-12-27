Поддельное водительское удостоверение = проблемы с законом. Инцидент в Севастополе

Согласившись с позицией государственного обвинителя прокуратуры Нахимовского района г. Севастополя, суд вынес обвинительный приговор в отношении 42-летнего местного жителя.
Он признан виновным по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельного удостоверения). Установлено, что летом 2022 года злоумышленник купил у неустановленных лиц поддельное водительское удостоверение Украины на свое имя без прохождения обучения и экзаменов, а затем использовал документ для подтверждения наличия у него водительских прав. В июле 2023 года мужчина двигался за рулем автомобиля по ул. Богданова и предъявил указанное удостоверение сотрудникам ГИБДД. Подлинность документа вызвала у них сомнения. В дальнейшем экспертиза подтвердила его подложность, — отмечают в пресс-службе прокуратуры Севастополя.
Расследование по уголовному делу проведено отделом дознания ОМВД России по Нахимовскому району г. Севастополя.
Нахимовский районный суд г. Севастополя с учетом мнения государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 4 месяцев ограничения свободы.
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С тегами: прокуратура Севастополя