Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Прокуратура Крыма и Севастополя | Поддельное водительское удостоверение = проблемы с законом. Инцидент в Севастополе
актуально в республике
Поддельное водительское удостоверение = проблемы с законом. Инцидент в Севастополе

Поддельное водительское удостоверение = проблемы с законом. Инцидент в Севастополе

Опубликовал: КрымPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 19:14 27.12.2023

Согласившись с позицией государственного обвинителя прокуратуры Нахимовского района г. Севастополя, суд вынес обвинительный приговор в отношении 42-летнего местного жителя.

Он признан виновным по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельного удостоверения). Установлено, что летом 2022 года злоумышленник купил у неустановленных лиц поддельное водительское удостоверение Украины на свое имя без прохождения обучения и экзаменов, а затем использовал документ для подтверждения наличия у него водительских прав. В июле 2023 года мужчина двигался за рулем автомобиля по ул. Богданова и предъявил указанное удостоверение сотрудникам ГИБДД. Подлинность документа вызвала у них сомнения. В дальнейшем экспертиза подтвердила его подложность, — отмечают в пресс-службе прокуратуры Севастополя. 

Расследование по уголовному делу проведено отделом дознания ОМВД России по Нахимовскому району г. Севастополя.

Узнайте больше:  Дело севастопольского жилищно-строительного кооператива «Дом у моря» рассмотрит суд

Нахимовский районный суд г. Севастополя с учетом мнения государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 4 месяцев ограничения свободы.

Просмотры: 24

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: прокуратура Севастополя

Комментарии для сайта Cackle
прокуратура Севастополя
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.