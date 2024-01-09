Поддержка кандидата в Президенты: в штабе Владимира Путина продолжается прием подписей

, уже превысило 1,3 миллиона. Эта работа шла все новогодние праздники и в центральном избирательном штабе, и в региональных штабах. В Москву уже поступили подписные листы из 58 регионов. В штабе ожидают, что количество подписей увеличится до конца месяца, когда подойдет срок сдачи документов в ЦИК России. Пока же в столичном Гостином Дворе, где работает штаб, идет проверка правильности заполнения подписных листов.

Кампания по сбору подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина началась еще 23 декабря. Спустя неделю в центральный штаб прибыла первая партия документов — из Московской области. После небольшого перерыва на праздники прием делегаций из регионов продолжился. 5 января подписи привезли волонтеры из 19 регионов, среди них Москва и Санкт-Петербург.

На следующий день в Гостиный Двор приехали представители еще 25 регионов Южного, Северо-Кавказского, Уральского федеральных округов, а также ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Жители новых регионов впервые будут голосовать на выборах президента России. Как ранее рассказал журналистам сопредседатель центрального избирательного штаба, народный артист России Владимир Машков, сбор подписей там идет особенно активно — только в Донецке за Владимира Путина готов подписаться миллион избирателей. В центральный штаб, по его словам, приходят люди из разных регионов, которые хотят поддержать Путина.

Я вижу, насколько искренний этот людской поток, там не было ни одного, кого бы кто-то привел, — подчеркивает актер.

Сотрудники штаба, волонтеры и гости, это те, «кто волнуется за наш огромный корабль под названием «Россия» и его будущего капитана», — добавил он.

В понедельник, 8 января, прием подписей продолжился — в штаб прибыли папки с подписными листами еще из 13 регионов страны — Сибири и Поволжья. Таким образом, поддержку кандидату в президенты РФ Владимиру Путину уже выразили избиратели 58 из 89 российских субъектов.

Сопредседатель центрального штаба, главврач столичной больницы № 52 Марьяна Лысенко подвела промежуточный итог подписной кампании.

На сегодняшний день (8 января. — Прим. «РГ») мы собрали в поддержку нашего кандидата на пост президента РФ Владимира Владимировича Путина более чем 1 миллион 300 тысяч подписей, — сказала она и напомнила, что по закону сбор подписей продлится до конца января. — Таким образом идет работа, она сейчас будет еще продолжаться, и будем надеяться, что эта цифра будет увеличиваться.

Тем временем юристы штаба начали проверку полученных документов. «У нас в активную фазу вступила работа в штабе», — рассказал журналистам ректор Московского государственного юридического университета (МГЮА) им. О. Е. Кутафина Виктор Блажеев.