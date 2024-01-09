Поддержка кандидата в Президенты: в штабе Владимира Путина продолжается прием подписей

Кампания по сбору подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина началась еще 23 декабря. Спустя неделю в центральный штаб прибыла первая партия документов — из Московской области. После небольшого перерыва на праздники прием делегаций из регионов продолжился. 5 января подписи привезли волонтеры из 19 регионов, среди них Москва и Санкт-Петербург.
На следующий день в Гостиный Двор приехали представители еще 25 регионов Южного, Северо-Кавказского, Уральского федеральных округов, а также ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Жители новых регионов впервые будут голосовать на выборах президента России. Как ранее рассказал журналистам сопредседатель центрального избирательного штаба, народный артист России Владимир Машков, сбор подписей там идет особенно активно — только в Донецке за Владимира Путина готов подписаться миллион избирателей. В центральный штаб, по его словам, приходят люди из разных регионов, которые хотят поддержать Путина.
Я вижу, насколько искренний этот людской поток, там не было ни одного, кого бы кто-то привел, — подчеркивает актер.
Сотрудники штаба, волонтеры и гости, это те, «кто волнуется за наш огромный корабль под названием «Россия» и его будущего капитана», — добавил он.
В понедельник, 8 января, прием подписей продолжился — в штаб прибыли папки с подписными листами еще из 13 регионов страны — Сибири и Поволжья. Таким образом, поддержку кандидату в президенты РФ Владимиру Путину уже выразили избиратели 58 из 89 российских субъектов.
Сопредседатель центрального штаба, главврач столичной больницы № 52 Марьяна Лысенко подвела промежуточный итог подписной кампании.
На сегодняшний день (8 января. — Прим. «РГ») мы собрали в поддержку нашего кандидата на пост президента РФ Владимира Владимировича Путина более чем 1 миллион 300 тысяч подписей, — сказала она и напомнила, что по закону сбор подписей продлится до конца января. — Таким образом идет работа, она сейчас будет еще продолжаться, и будем надеяться, что эта цифра будет увеличиваться.
Тем временем юристы штаба начали проверку полученных документов. «У нас в активную фазу вступила работа в штабе», — рассказал журналистам ректор Московского государственного юридического университета (МГЮА) им. О. Е. Кутафина Виктор Блажеев.
Я думаю, что и дальше будут поступать материалы из других регионов. Работа будет с каждым днем усиливаться, — отмечает он.
Под Новый год заработал предвыборный сайт Владимира Путина. И, как рассказала глава пресс-службы центрального штаба Александра Суворова, на него сразу начались хакерские атаки.
Для защиты сайта предприняты все необходимые меры. Он работает в штатном режиме, — сообщила она.
На сайте представлены дневник кампании, биография кандидата, список доверенных лиц, контакты центрального и региональных штабов, в которых можно получить информацию о пунктах сбора подписей.
Напомним, Владимир Путин баллотируется на новый президентский срок в порядке самовыдвижения. Для регистрации в качестве кандидата ему необходимо представить в ЦИК РФ не менее 300 тысяч действительных подписей избирателей в свою поддержку. При этом из одного региона — не более 7500 подписей. Согласно закону о выборах президента РФ, кандидат вправе подать в ЦИК дополнительно не более пяти процентов подписей сверх установленной квоты — на случай обнаружения недействительных подписей или некорректно заполненных подписных листов. Крайний срок подачи документов в Центризбирком — 18.00 31 января 2024 года.
Выборы президента РФ состоятся 15-17 марта 2024 года.
источник: «Российская газета»
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