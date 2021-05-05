Поддержка отдыха и туризма в России. Что именно предложил Президент

21 апреля в центральном выставочном зале «Манеж» Президент РФ Владимир Путин выступил с Посланием Федеральному Собранию. Ряд предложений (и поручений) напрямую касаются сферы отдыха и туризма в России. Какие именно?

Продление туристического кешбэка.

Чтобы как можно больше людей смогли укрепить здоровье в санаториях и на курортах, предлагаю по меньшей мере до конца года продлить программу, по которой гражданину возвращается 20 % его затрат на туристические поездки по России, — сказал Президент.

Подробнее об этой программе можно узнать здесь .

Оздоровление детей.

Детский отдых нужно сделать максимально доступным. В этой связи предлагаю в текущем году возвращать половину стоимости путевки при поездке детей в летний лагерь, — предложил Владимир Путин.

Студенты.

Президент считает, что нужно сформировать дополнительные возможности для студенческого туризма:

Уже в этом году запустить здесь пилотные проекты, включая проживание в университетских кампусах и общежитиях других регионов для студентов, которые летом отправятся путешествовать по стране.

Он также предложил поощрять тех, кто проявил себя в олимпиадах, волонтерских и творческих инициативах, проектах платформы «Россия – страна возможностей».

Для таких ребят программа частичного возврата средств за туристическую путевку будет действовать и в каникулярный период, в каникулы, в так называемый высокий сезон, — заявил Глава государства.

Развитие инфраструктуры.

Уже в ближайшее время будет запущена программа льготных кредитов на строительство и реконструкцию гостиниц, другой туристической инфраструктуры. Ставка по таким кредитам рассчитана на 15 лет и будет составлять также три-пять процентов.

С учетом ресурсов инфраструктурных кредитов новый импульс получат целые туристические кластеры, — отметил Президент.

Среди пилотных проектов он упомянул развитие Шерегеша – ведущего горнолыжного центра Кузбасса, создание яхтенного курорта в Балаклавской бухте в Севастополе, укрепление туриндустрии на Алтае и в Калининградской области.

По материалам duma.gov.ru.