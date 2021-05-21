Подешевеет ли жилье, если отменят льготную ипотеку? Эксперты делают прогнозы

За прошлый год соотечественники оформили 1,7 миллиона ипотечных кредитов на 4,3 трлн рублей. Это рекорд. Каждая третья ипотека, отмечают Аргументы и Факты , была взята по льготной программе, которая распространяется на жилье на первичном рынке и ставка по которой не превышает 6,5% годовых.

Одновременно с ростом числа выданных жилищных кредитов рекордно подскочила и стоимость жилья — в среднем по России квадратный метр подорожал на 20%. Во многом это заслуга льготной ипотеки: из-за низких ставок спрос на недвижимость вырос, выросли и цены.

До окончания действия госпрограммы осталось меньше двух месяцев, и пока нет никакой конкретики, будет ли она продлена и в каком виде. В Центробанке сначала выступали за сворачивание льготной ипотеки, потом все же предложили оставить программу, но не во всех регионах.

Что будет с ценами на квартиры и со ставками по ипотеке, если льготную ипотеку отменят или сократят, АиФ.ru спросил у экспертов.

Антон Рогачевский, старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия»:

Когда программу льготной ипотеки отменят, ставки по кредитам вырастут, и гражданам придется переплачивать по ипотеке.

Не скажу, что рост цен к концу 2021 года снизится: скорее всего, снижение будет только в середине 2022 года. Сейчас рынок слишком разогрет, необходимо время, чтобы его охладить. Поэтому в ближайшем будущем снижение стоимости жилья представляется сомнительным.

Оксана Карпенко, доцент экономического факультета РУДН, кандидат экономических наук:

В случае продления программы льготной ипотеки низкие ставки будут устанавливаться по отношению к льготным кредитам социально незащищенных граждан и многодетных семей. Все остальные ипотечные ставки будут достаточно высокими. Реальная рыночная ставка по ипотеке составит около 8-9% годовых, что выше уровня инфляции и не слишком дорого. Повышение ипотечной ставки позволит охладить перегретый спрос и сбалансирует цены на жилье.

Вячеслав Приймак, руководитель управления ипотечных продуктов строительной ГК:

Серьезного удорожания ипотеки не прогнозируем. Застройщики и банки, кредитующие их в рамках эскроу, не заинтересованы в падении продаж из-за повышения процента по ипотеке. Скорее всего, они компенсируют повышение ставки за счет собственных ипотечных продуктов. По нашим прогнозам, средняя ипотечная ставка к концу года будет находиться на уровне 7,5-8,5%.

Исмаил Исмаилов, заместитель декана Юридического факультета по дополнительному профессиональному образованию и магистратуре, старший преподаватель Департамента международного и публичного права Финансового университета при Правительстве РФ, к. ю. н.:

Программы льготной ипотеки зарекомендовали себя и дали шанс многим гражданам приобрести свое первое жилье или улучшить жилищные условия. Однако рост цен на жилье в наиболее экономически развитых субъектах РФ может привести к регионализации программ и их распространению только на те субъекты, где не было такого роста цен и где жилье покупали только для целей проживания, а не как привлекательную инвестицию в условиях низких ставок.

Достаточно вероятным кажется продолжение тенденции к общему удорожанию жилья в 2021 году, примерно на 10%. При этом контрольной точкой для определения тенденции на вторую половину 2021 года станет решение о сворачивании или продлении государственной программы льготной ипотеки после 1 июля 2021 года.

Инна Солдатенкова ведущий эксперт отдела анализа банковских услуг «Банки.ру»:

В случае полной отмены программы с господдержкой и при повышении ЦБ ключевой ставки с июля можно прогнозировать рост средней ставки по ипотеке до 2 процентных пункта.

При этом ряд граждан и после отмены ипотеки с господдержкой смогут оформить ипотеку по низким ставкам. К ним относятся военнослужащие, заемщики с детьми, а также те, кто хочет купить жилье в сельской местности и на Дальнем Востоке, так как для них будут продолжать действовать специальные льготные программы.

Источник: Аргументы и Факты

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