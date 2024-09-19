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Подготовка к TOEFL: какие нюансы стоит учитывать
иллюстрация: bebestschool.com

Подготовка к TOEFL: какие нюансы стоит учитывать

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 21:11 19.09.2024

TOEFL (Test of English as a Foreign Language) — это международный экзамен, который оценивает уровень владения английским языком у людей, для которых английский не является родным. Экзамен разработан для проверки навыков использования английского в академической среде, поэтому часто необходим для поступления в зарубежные университеты, особенно в англоязычных странах.

Основные моменты о TOEFL:

  • цель: определить, насколько человек готов учиться или работать в англоязычной среде.
  • признание: результаты TOEFL принимаются более чем в 150 странах мира, включая США, Канаду, Австралию и Великобританию.
  • форматы: наиболее распространённая версия — TOEFL iBT (Internet-Based Test), сдаваемая онлайн, хотя существует и бумажная версия (PBT).
  • оценка: экзамен оценивает навыки в четырёх областях: чтение, аудирование, говорение и письмо. Максимальный балл — 120.

TOEFL помогает показать, что человек может эффективно использовать английский в учебе, писать эссе, участвовать в дискуссиях и понимать лекции на иностранном языке.

Подготовка к тоефл включает несколько ключевых моментов:

Знание структуры экзамена. TOEFL состоит из четырех разделов:

  • Reading (Чтение): 3-4 текста с вопросами.
  • Listening (Аудирование): 4-6 отрывков лекций или бесед.
  • Speaking (Говорение): 6 заданий, включая описания и обсуждения.
  • Writing (Письмо): 2 задания: одно на основе прочитанного текста и прослушанной лекции, второе – эссе.

Практика навыков: развивайте каждый из четырех навыков (чтение, аудирование, говорение, письмо), уделяя время каждому из них.

Академическая лексика: в TOEFL часто используются термины, связанные с университетскими предметами и академической средой.

Тайм-менеджмент: важно уметь распределять время на каждом из этапов экзамена.

Пройденные тесты: практические тесты помогут понять формат и узнать свои слабые места.

Грамматика и синтаксис: для хороших результатов важно демонстрировать владение сложными конструкциями и правильностью речи.

Разбор шаблонов для Speaking и Writing: для обеих секций есть свои стратегии и шаблоны, которые помогут структурировать ответы.

Подготовка к экзамену — с репетитором или самостоятельно

Как лучше готовиться к TOEFL — с репетитором, на курсах или самостоятельно — зависит от твоих целей, уровня английского и стиля обучения. Вот краткий обзор преимуществ каждого подхода:

Репетитор

Плюсы:

  • индивидуальный подход: репетитор подстраивается под твои сильные и слабые стороны, помогает решить конкретные проблемы.
  • обратная связь: мгновенный фидбэк по заданиям Speaking и Writing, которые часто требуют точной коррекции.
  • гибкость: возможность согласовывать удобное расписание и сосредотачиваться на нужных тебе темах.

Минусы:

  • цена: индивидуальные занятия с квалифицированным репетитором могут быть дорогими.
  • зависимость от одного учителя: важно выбрать хорошего преподавателя, поскольку вся подготовка будет зависеть от его навыков.

Специальные курсы

Плюсы:

  • структурированная программа: курсы дают четкую структуру занятий, следуя которой ты проходишь все аспекты экзамена.
  • групповая мотивация: учеба в группе может стимулировать к лучшему результату через обмен опытом и поддержкой.
  • комплексный подход: курсы обычно включают все навыки, а также тренируют стратегии на экзамене.

Минусы:

  • меньше индивидуального внимания: учителя на курсах не всегда могут уделять время конкретным проблемам каждого студента.
  • расписание: курсы могут иметь фиксированное время, что не всегда удобно.

Самостоятельная подготовка

Плюсы:

  • экономия: это самый бюджетный вариант, особенно если есть доступ к учебным материалам, видеоурокам и тестам онлайн.
  • Гибкость: полностью контролируется процесс обучения — сколько времени уделять подготовке, какие темы проходить.

Минусы:

  • сложность организованности: самостоятельная подготовка требует самоорганизации и дисциплины.
  • отсутствие эксперта: не всегда можно оценить свои ошибки или слабые стороны.

Что выбрать?

  • Если нужен индивидуальный подход и быстрый прогресс, особенно в Speaking или Writing, репетитор может быть лучшим вариантом.
  • Если нравится учиться в группе и получать структурированную подготовку, курсы могут оказаться эффективными.
  • Если есть хорошая мотивация и возможность самостоятельно учиться, это самый гибкий и экономичный способ.

При этом многие совмещают подходы: берут несколько занятий с репетитором или на курсах для структуры и стратегии, а остальное время готовятся самостоятельно.

TOEFL — насколько сложен экзамен

Сложность сдачи TOEFL может варьироваться в зависимости от твоего уровня английского и подготовки. Вот несколько факторов, которые могут повлиять на восприятие сложности экзамена:

Уровень владения языком:

  • хороший уровень: если уже есть хороший уровень английского и активная практика, экзамен может показаться менее сложным.
  • средний или низкий уровень: возможно, потребуется больше времени на подготовку и практику, чтобы достичь необходимого балла.

Подготовка:

  • интенсивная подготовка: если подготовился хорошо, знаком с форматом экзамена и выполнил множество практических тестов, экзамен будет менее стрессовым.
  • недостаточная подготовка: если не проработаны все аспекты теста, экзамен может показаться сложным из-за незнания формата и типов заданий.

Формат экзамена:

  • структура: TOEFL включает четыре секции: чтение, аудирование, говорение и письмо. Каждая секция требует разных навыков и подготовки.
  • время: управление временем может быть сложной частью, так как каждая секция имеет ограничение по времени, и важно эффективно распределять его.

Типы заданий:

  • чтение и аудирование: эти секции могут быть сложными из-за академической лексики и скорости чтения/прослушивания.
  • говорение: здесь требуется уверенность в устной речи и способность быстро реагировать на вопросы.
  • письмо: нужно уметь писать четко и структурированно, аргументированно выражать свои мысли.

Стресс и психология:

  • стресс: сдача экзамена может вызвать стресс, что иногда усложняет выполнение заданий. Практика и подготовка помогут снизить уровень стресса.
  • распорядок дня: экзамен длится около 4 часов, что может быть утомительным, поэтому важно подготовиться к длительному процессу.

Советы для успешной сдачи:

  • практикуйтесь регулярно: пройдите несколько полных практических тестов, чтобы привыкнуть к формату и времени.
  • работайте над всеми секциями: уделите внимание каждой части экзамена.
  • развивайте стратегические навыки: научитесь быстро находить нужную информацию, эффективно планировать свои ответы и использовать стратегии для управления временем.
  • оставайтесь спокойным: работайте над снижением стресса и сохраняй уверенность в своих силах.

В общем, с должной подготовкой и практикой экзамен TOEFL можно успешно сдать, даже если он сначала кажется сложным.

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