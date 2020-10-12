Подключение к газовым сетям для крымчан будет бесплатным

В ходе реализации государственной программы по газификации Крыма подключение жителей к газораспределительным сетям будет бесплатным. Об этом рассказал заместитель председателя Комитета по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Валерий Аксёнов в эфире канала «Крым 24».

Такое решение было принято после того, как Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ сформировать источники финансирования мероприятий по подключению граждан к газораспределительным сетям без привлечения их средств. И касается это не только нашего региона, но и всей страны, – пояснил парламентарий.

По словам Аксёнова, такой подход позволит сэкономить крымчанам порядка 37 тысяч рублей. Всего же на газификацию Крыма необходимо около 60 млрд. рублей.

Российское правительство регулярно выделяет на это средства, что позволяет ежегодно подключать к газу около 12 населённых пунктов. Сегодня, несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию, связанную с распространением новой коронавирусной инфекции, процесс газификации в регионе продолжается, и подрядные организации взяли на себя обязательства, что будут строго соблюдать графики работ. Таким образом, мы планируем, что к 2030 году программа по газификации Республики Крым будет выполнена полностью, – отметил Валерий Аксёнов.

Он уточнил, что в числе первых на подключение к газу – Белогорский, Нижнегорский и Бахчисарайский районы.

Заместитель главы парламентского Комитета подчеркнул, что сегодня Республика не испытывает дефицита голубого топлива.

Благодаря поставкам газа с материковой части нашего государства и тем объёмам, которые Крым добывает самостоятельно, у нас нет проблем с лимитами потребления природного газа, – сказал депутат.

Для грядущего отопительного сезона в Глебовское подземное хранилище закачано почти 90% голубого топлива.

Валерий Аксёнов считает, что газификация Республики Крым позволит не только значительно повысить качество жизни в каждом отдельном регионе, но и создаст базу для устойчивого развития ключевых отраслей экономики – промышленности и сельского хозяйства.