Подлежат ли сносу? Данные об аварийном жилье будут передаваться в Росреестр

В феврале вступил в силу закон, который позволит обезопасить граждан при покупке квартиры. Теперь мошенники не смогут предоставить недостоверную информацию о состоянии многоквартирного дома, так как все данные будут находиться в Росреестре. Согласно документу, органы власти и местного самоуправления обязаны до 1 июля 2022 года передать в Росреестр все данные о состоянии многоквартирных домов – являются ли они аварийными, подлежат ли сносу или реконструкции. Получить всю информацию можно будет в выписке из ЕГРН. Как отметил начальник управления государственной регистрации права и кадастра Севастополя Артем Фадеев, до внесения таких изменений гражданам было затруднительно самостоятельно найти информацию о признании дома или помещения непригодным для проживания или подлежащим сносу.

Данный пробел позволял недобросовестным продавцам завышать стоимость продаваемого объекта обманным путем. Кроме того, покупатель, предварительно продав для покупки квартиры свое единственное жилье, мог остаться без места проживания. После наполнения Единого государственного реестра недвижимости такими сведениями любое заинтересованное лицо сможет получить соответствующую информацию в Севреестре, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя чиновника.

Чтобы получить выписку, можно обратиться в МФЦ, заказать услугу на сайте Росреестра или портале госуслуг. Необходимые сведения будут доступны в течение 3 рабочих дней как в электронном, так и в бумажном виде. Ранее ответ на официальный запрос в органы исполнительной власти нужно было ждать до 30 дней.