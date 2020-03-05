Подогреет ли программа маткапитала спрос на рынке недвижимости? Экспертное мнение

Программе материнского капитала больше десяти лет. За это время многие семьи улучшили свои жилищные условия и переехали в новую квартиру. Потратить средства материнского капитала можно в разных целях, напоминает портал Urbanus.ru , включая оплату обучения ребенка в вузе или формирование накопительной части пенсии, однако самым популярным вариантом остается покупка квадратных метров. Начало 2020 года охарактеризовалось значительными изменениями в программе маткапитала. Как это отразилось на рынке?

Собственно, главным новшеством можно назвать расширение круга семей, имеющих право на материнский капитал. Теперь к программе присоединились семьи, имеющие одного ребенка — им положено 466,6 тыс. рублей в качестве финансовой поддержки. Ранее получить сертификат могли родители с двумя и более детьми. Такие семьи предпочитают жить в просторных квартирах, поэтому предпочтительным форматом становятся варианты побольше — как минимум трехкомнатные евроформата. У данных предложений выше ценник, что приводит к увеличению кредитной нагрузки. Однако и семьям не приходится начинать «с нуля». Зачастую в их распоряжении уже есть актив в виде недвижимости, который можно обменять с доплатой на более просторный вариант. Вопрос с отсутствием накоплений успешно решает ипотечный кредит, — отмечает генеральный директор АН «БОН ТОН» Наталия Кузнецова.

Появление новых участников в программе материнского капитала, констатируют эксперты, меняет структуру спроса среди тех, кто использует сертификат для покупки жилья. Если домочадцев много, то в «однушке» или «двушке» будет очень тесно. Потребуется квартира большей площади. Однако семьи, имеющие одного ребенка, могут раньше выйти на рынок недвижимости и рассмотреть компактные варианты. «Золотую середину» в этом случае составляют двухкомнатные квартиры евроформата, где можно выделить разные функциональные зоны. Требования к бюджету также снижаются.

Как показывает практика, иногда достаточно внести до 1-1,5 млн рублей, чтобы совершить удачный обмен и приобрести жилье большей площади. Поэтому семьи, у которых уже есть необходимые материальные ресурсы, могут расширить своим возможности на этапе подбора квартир. В таком случае понадобится небольшая доплата, которая будет состоять из материнского капитала и, возможно, ипотечного кредита. Как показывает практика, в этом случае выплаты сопоставимы по стоимости с коммунальными услугами и вполне посильны для семьи.

Приведем конкретные расчеты. У семьи с двумя детьми уже есть средства на покупку двухкомнатной квартиры, однако можно поднять планку до трехкомнатного варианта евроформата и внести доплату. В нашем случае размер материнского капитала возрастает до 616,6 тыс. рублей. Что касается суммы кредита, то это условные 700 тыс. рублей. При оформлении ипотеки на 96 месяцев, под 8,5% в рамках стандартных программ, ежемесячный платеж составит около 10 тыс. рублей. Таким образом, благодаря материнскому капиталу семьи становятся более свободными в своем выборе, — говорит Наталия Кузнецова.

Безусловно, подчёркивают специалисты, данная программа является важным социальным инструментом со стороны государства. Семьи, которые так или иначе выходят на рынок недвижимости, оплачивают данными средствами часть покупки. Если участвуют кредитные средства, то тогда материнский капитал не менее важен. С его помощью можно внести первоначальный взнос, в том числе по семейной ипотеке, или погасить часть тела кредита. Однако есть и свое «но». Сумма материнского капитала строго фиксирована, а стоимость недвижимости по регионам нет. Одно дело – покупать квартиру в небольшом городе за 1-1,5 млн рублей, и другое дело – выбирать жилье в крупных городах, где цены на порядок выше. Данная неравномерность приводит к тому, что доля участия материнского капитала абсолютно разная. Например, на уровне 6,7% для квартиры комфорт-класса в старой Москве и до 30-40% в небольшом городе.

Поэтому и стимулирующая роль материнского капитала также разная в зависимости от региона. Семьи, планирующие решить квартирный вопрос в крупных городах, используют данные средства в качестве дополнительного источника финансирования, в том числе для частичной оплаты первоначального взноса. Однако самого материнского капитала, без необходимой материальной базы, будет явно недостаточно.

Источник: Urbanus.ru

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