Подопечной Крымского детского хосписа маленькой Милане очень нужна ваша помощь!

У Миланы — тяжёлое заболевание и очень частые приступы эпилепсии.
Чтобы подобрать правильное лечение и держать состояние под контролем, ей необходимо пройти ночное ЭЭГ-исследование. Мы уже не раз закрывали сборы на ЭЭГ для других подопечных, и каждый раз это помогало врачам скорректировать терапию, уменьшить количество приступов и облегчить жизнь ребёнку. Для Миланы это исследование — жизненно необходимо, ведь от точности диагностики зависит её самочувствие каждый день, — обращаются к тем, кто может помочь, сотрудники Крымского детского хосписа.
Даже небольшая сумма — это вклад в спокойный сон Миланы и шанс на более стабильное состояние!
