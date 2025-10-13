Прямо сейчас:
Подопечной Крымского детского хосписа маленькой Милане очень нужна ваша помощь!

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 12:52 13.10.2025

У Миланы — тяжёлое заболевание и очень частые приступы эпилепсии.

Чтобы подобрать правильное лечение и держать состояние под контролем, ей необходимо пройти ночное ЭЭГ-исследование. Мы уже не раз закрывали сборы на ЭЭГ для других подопечных, и каждый раз это помогало врачам скорректировать терапию, уменьшить количество приступов и облегчить жизнь ребёнку. Для Миланы это исследование — жизненно необходимо, ведь от точности диагностики зависит её самочувствие каждый день, — обращаются к тем, кто может помочь, сотрудники Крымского детского хосписа. 

Даже небольшая сумма — это вклад в спокойный сон Миланы и шанс на более стабильное состояние!

Просмотры: 11

