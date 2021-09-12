Подозреваемому в диверсии на газопроводе в Крыму Нариману Джелялу переквалифицировано обвинение

Ему грозит до 15 лет колонии.

Нариману Джелялу, проходящему в качестве подозреваемого по делу о диверсии на газопроводе в Крыму, предъявлено обвинение в диверсии, а не пособничестве в ней. Обвинение переквалифицировано, теперь заместителю главы запрещенной в РФ экстремистской организации «Меджлис крымскотатарского народа» грозит до 15 лет лишения свободы.

В ходе следственных действий в УФСБ по Республике Крым и г. Севастополю Нариману Джелялову было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 281 УК РФ, то есть в совершении диверсии. Таким образом, следствие ФСБ переквалифицировало инкриминируемое Нариману деяние с пособничества в совершении диверсии на полноценное участие в совершении диверсии, чем ужесточило обвинение, — цитирует адвоката Джеляла Николая Полозова ТАСС .

По его словам, следствие проводит 12 экспертиз, некоторые из которых уже завершены.

Напомним, 23 августа в селе Перевальном (Симферопольский район) был поврежден газопровод. Последствия подрыва оперативно ликвидировали. По предварительным данным, осуществленное повреждение было умышленным. По подозрению в организации диверсии задержали Наримана Джеляла и двоих его сообщников – братьев Азиза и Асана Ахтемовых. Решением суда все они заключены под стражу до 4 ноября 2021 года.