По делу о диверсии на газопроводе в Крыму проходят трое. Что сегодня решил суд

Сегодня Киевский районный суд Симферополя рассмотрел материалы в отношении подозреваемых в диверсии на газопроводе в районе села Перевальное. В отношении троих граждан приято решение о мере пресечения. Дела еще двоих, задержанных в Крыму по этому же поводу, были переквалифицированы, эти граждане получили административный арест.

6 сентября 2021 Киевским районным судом гор. Симферополя Республики Крым в открытых судебных заседаниях рассмотрены материалы в отношении А., А., подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 281 УК РФ (Диверсия — совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на разрушение или повреждение предприятий, сооружений, объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, средств связи, объектов жизнеобеспечения населения в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации), а также Д., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 (пособничество преступлению), ч. 1 ст. 281 УК РФ (Диверсия), — сообщает пресс-служба суда.

Из материалов дела следует, что указанные лица, действуя умышленно, установили к газопроводной трубе ГУП РК «Крымгазсети» в селе Перевальное Симферопольского района Республики Крым взрывное устройство и произвели взрыв, в результате чего нанесли данному объекту инфраструктуры повреждения, исключающие его дальнейшую эксплуатацию, что повлекло «прекращение подачи газоснабжения жителям с. Перевальное Симферопольского района Республики Крым, нормального функционирования расположенных на территории населенного пункта предприятий, учреждений и организаций«.

Суд принял во внимание доводы следствия о том, что А, А, Д. подозреваются в совершении тяжкого преступления, наказание за которое предусмотрено в виде лишения свободы на длительный срок, в связи с чем, имеются достаточные основания полагать, что оставаясь на свободе они могут скрыться от предварительного следствия или суда, — отмечает пресс-служба.

В итоге всем трои избрана мера пресечения — заключение под стражу до 4 ноября. Постановления могут быть обжалованы в апелляционном порядке.

Отметим, что «таинственный» Д – Нариман Джелял, один из лидеров запрещенного на территории РФ, признанного экстремистской организацией «Меджлиса крымскотатарского народа». По поводу его задержания уже высказались различные украинские структуры и даже Госдеп США.