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Подписан закон об отмене комиссии при оплате ЖКУ для пенсионеров
Иллюстрация: gks1nev.ru

Подписан закон об отмене комиссии при оплате ЖКУ для пенсионеров

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:07 19.12.2023

С июля 2024 года банки, сообщает  «Российская газета», операторы почтовой связи и платежные агенты не будут брать комиссию за оплату жилого помещения и коммунальных услуг у граждан, которые нуждаются в социальной поддержке. Такой закон подписал президент России Владимир Путин.

Устанавливается запрет на взимание кредитными организациями, платежными агентами, банковскими платежными агентами (субагентами) комиссионного вознаграждения за перечисление платы за жилое помещение и коммунальные услуги, пеней за несвоевременное и (или) неполное внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги физическими лицами, которые нуждаются в социальной поддержке.

Изменения вносятся в статью 155 Жилищного кодекса РФ, а также в законы «О банках и банковской деятельности», «О Национальной платежной системе», «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» и «О почтовой связи».

Точный перечень лиц, которые нуждаются в поддержке, должно установить правительство. Предполагается, что это будут малоимущие, пенсионеры, а также 16 категорий граждан, получающих федеральную компенсацию на оплату жилья.

Мы оперативно проработаем всю необходимую нормативную базу и подзаконные акты, чтобы реализовать положения закона. Для нас важно поддерживать людей и делать все возможное для того, чтобы условия жизни были комфортными, — пообещал ранее министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

Напомним, что 14 декабря, отвечая на один из вопросов во время передачи «Итоги года», Владимир Путин объявил, что комиссию, которую банки и другие платежные агенты взимают при оплате коммунальных услуг, отменят для всех пенсионеров.

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На встрече с руководителями фракций Госдумы 17 декабря президент еще раз подтвердил, что все пенсионеры будут освобождены от уплаты комиссий по ЖКХ.

На самом деле решение было принято в отношении льготных категорий граждан. Исходили из того, что пенсионеры, как правило, это все льготники. Но не все все-таки. Но поскольку я сказал «пенсионеров», после этого, будем считать, что я оговорился, правительство приняло решение распространить это решение, распространить эту норму на всех пенсионеров. Польза от этих прямых линий очевидна, — заявил Владимир Путин.

источник: «Российская газета»

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