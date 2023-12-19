Подписан закон об отмене комиссии при оплате ЖКУ для пенсионеров

С июля 2024 года банки, сообщает «Российская газета», операторы почтовой связи и платежные агенты не будут брать комиссию за оплату жилого помещения и коммунальных услуг у граждан, которые нуждаются в социальной поддержке. Такой закон подписал президент России Владимир Путин.

Устанавливается запрет на взимание кредитными организациями, платежными агентами, банковскими платежными агентами (субагентами) комиссионного вознаграждения за перечисление платы за жилое помещение и коммунальные услуги, пеней за несвоевременное и (или) неполное внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги физическими лицами, которые нуждаются в социальной поддержке.

Изменения вносятся в статью 155 Жилищного кодекса РФ, а также в законы «О банках и банковской деятельности», «О Национальной платежной системе», «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» и «О почтовой связи».

Точный перечень лиц, которые нуждаются в поддержке, должно установить правительство. Предполагается, что это будут малоимущие, пенсионеры, а также 16 категорий граждан, получающих федеральную компенсацию на оплату жилья.

Мы оперативно проработаем всю необходимую нормативную базу и подзаконные акты, чтобы реализовать положения закона. Для нас важно поддерживать людей и делать все возможное для того, чтобы условия жизни были комфортными, — пообещал ранее министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

Напомним, что 14 декабря, отвечая на один из вопросов во время передачи «Итоги года», Владимир Путин объявил, что комиссию, которую банки и другие платежные агенты взимают при оплате коммунальных услуг, отменят для всех пенсионеров.